Annoncée en mai dernier, la WXV, nouvelle compétition internationale de rugby à XV féminin, prend forme. À trois mois du coup d'envoi, World Rugby a dévoilé ce dimanche les poules définitives pour les trois paliers de la compétition.

Cette nouvelle compétition féminine se précise. La WXV, officialisée par World Rugby en mai dernier, a dévoilé aujourd'hui ses poules définitives pour les trois paliers de compétition. La France, l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande étaient jusqu'à présent les seules équipes à connaître leurs positions.

Après leur phase de qualification en Pacific Four Series, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande rejoignent la France, l'Angleterre et le pays de Galles en WXV1. Ce premier palier de la compétition aura lieu en Nouvelle-Zélande les 21, 28 octobre et le 4 novembre. Pour rappel, elle est organisée dans un format de poules croisées, permettant aux sélections d'affronter des équipes dont elles n'ont pas l'habitude. La France devrait donc affronter l'Australie, le Canada et l'Angleterre.

L'Italie passe devant l'Espagne, le Kazakhstan qualifié

Vainqueur de l'Espagne ce samedi (23-0), l'Italie a ainsi décroché sa place pour la WXV2. Elle rejoint les Samoa, le Japon, l'Écosse, les États-Unis et l'Afrique du Sud, et devrait affronter ces trois dernières. Ce palier de la compétition se jouera les 14, 21 et 28 octobre au Cap, en Afrique du Sud.

Seule qualifiée en WXV3 jusqu'ici, l'Irlande est rejoint par l'Espagne, la Colombie, les Fiji, le Kenya et le Kazakhstan. Les six équipes auront leurs trois matchs respectifs sur les mêmes dates que la WXV2 (14, 21 et 28 octobre). Pour l'occasion, c'est Dubaï qui accueillera ce dernier palier de la compétition et le format de poules croisées s'applique là aussi.

Un système de relégation sera mis en place en WXV2 et WXV3, la compétition ayant pour but "d'accroître fortement la portée, la compétitivité et la valeur du rugby féminin d'élite", selon les mots de Sally Horox, directrice du rugby féminin de World Rugby.