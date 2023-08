Ce mardi à Marcoussis les Bleus se retrouvaient pour préparer la prochaine échéance en Ecosse. Pour ce premier test-match (ce samedi 16 heures) Baptiste Couilloud devrait être titulaire au poste de demi de mêlée avec une ligne de trois-quarts très jeune amenée notamment par Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey.

L'équipe qui fera face au XV du Chardon ce samedi se précise. Si quelques doutes subsistaient la semaine dernière quant au poste de demi de mêlée c'est bien Baptiste Couilloud qui devrait porter le numéro 9 face aux hommes de Gregor Townsend. De son côté, Baptiste Serin devrait être remplaçant. Le Lyonnais serait associé à Matthieu Jalibert. "On a commencé à débattre sur cette première composition. On fait en fonction du temps de jeu, des états de forme et de ceux que l'on aimerait faire monter. L'investissement a été énorme. On est très satisfait. Le message est toujours le même. Il faut aller chercher le maillot. On ne leur donne pas le maillot en disant : tu as participé à la préparation c'est bien donc tu vas jouer", assure Karim Ghezal.

Ce premier match de préparation sera donc l'occasion de confirmer l'état de forme de certains et d'en tester d'autres. Sur la ligne de trois-quarts, les plus jeunes devraient avoir leur chance. On pense à Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Louis Bielle-Biarrey : "Je sais que tout va très vite mais je ne réalise pas totalement"

Les deux joueurs de 20 ans, qui ont fait leurs gammes avec les Bleuets avant d'exploser en Top 14, devraient être titulaires respectivement au centre et à l'aile. Deux "novices" devraient donc s'avancer devant les Ecossais.

Trois joueurs à zéro sélection

On commence désormais à connaître Fabien Galthié qui ne manque rarement une occasion de faire éclore de nouveaux joueurs sous le maillot frappé du coq. En Ecosse, le staff devrait faire confiance à trois joueurs qui n'ont encore aucune sélection. Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey comme évoqué ci-dessus mais aussi Paul Boudehent. Le troisième ligne rochelais devrait être aligné aux côtés du plus expérimenté Sekou Macalou (15 sélections) et de son coéquipier en club, Yoan Tanga (2 sélections).

Si la logique des entraînements est respectée, Fabien Galthié et son staff pourraient donc y voir plus clair après la performance en Ecosse et à l'aube de constituer la liste des 33 joueurs (le 21 août prochain) qui joueront le Mondial...

Le XV de départ probable : 15. Dulin ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Gailleton, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Jalibert, 9. Couilloud ; 6. Macalou, 8. Tanga, 7. Boudehent ; 5. Chalureau, 4. Woki ; 3. Bamba, 2. Bourgarit, 1. Gros.