Il y a quatre ans, la France se préparait déjà avec des matchs amicaux contre l'Écosse. Mais saurez-vous retrouver la composition d'équipe des Bleus ?

En 2019, le chemin des Bleus vers la Coupe du monde au Japon démarrait avec deux matchs amicaux contre l'Écosse. Le premier à l'Allianz Riviera de Nice, le second à Murrayfield. Cette année, le XV de France passe de nouveau par deux rencontres de préparations au Mondial contre le XV du Chardon. "C'est une équipe intéressante pour nous, expliquait Laurent Labit la semaine dernière, car elle fait partie des 5 meilleures nations au monde, et son profil d'équipe est très athlétique. On le voit depuis plusieurs années, l'Écosse donne du fil à retordre à ses adversaires. C'est donc une bonne équipe pour nous sortir de notre préparation et démarrer les matchs."

Ce premier amical est l'occasion de tester sa mémoire et d'observer les changements dans cette équipe de France depuis quatre ans. Saurez-vous retrouver la composition de la France lors de cet amical du 17 août 2019 ?