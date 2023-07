Ce qui est bien avec l'équipe de France de Fabien Galthié, c'est qu'il y a du choix pour dresser un classement des plus belles victoires ! Avec un pourcentage de succès de 80 %, les Bleus ont changé de dimension depuis plus de trois ans, et abordent la Coupe du monde plus forts que jamais. Nous avons essayé de classer les cinq plus belles, en prenant en compte plusieurs critères : l'importance du match, l'adversité, la beauté de la rencontre et le scénario.

5- L'acte fondateur

France - Angleterre : 2 février 2020. Score final : 24-17

Une victoire face à l'Angleterre ? Ce n'est jamais banal, même si depuis trois ans, les Français s'y sont habitués. Le contexte de ce début d'année 2020 est bien différent. Nos meilleurs ennemis restent sur une finale de Coupe du monde perdue face à l'Afrique du Sud. En demi-finale, les Blacks n'avaient rien pu faire face au niveau de la sélection dirigée par Eddie Jones. Pour nos Bleus, une nouvelle aventure commence. Après la déception du pays de Galles au Japon, Fabien Galthié a pris officiellement les rênes du XV de France.

Nouveau staff, nouveaux visages, pour une nouvelle ambition : faire de l'équipe de France une nation qui compte. Avec le recul, l'ancien demi de mêlée ne s'est pas beaucoup trompé. Et ce premier match face au XV de la Rose, au Stade de France, est bien l'acte fondateur de son mandat. 60 minutes de rêve, des Anglais apathiques et menés 24-0 après un essai de Rattez et un doublé d'Ollivon, les Français impressionnent en défense et se montrent très réalistes. Eddie Jones, qui avait usé de provocations en avant-match ne peut que constater les dégâts. Les vice-champions du monde ont beau revenir au score, les coéquipiers de Grégory Alldritt, stratosphérique et élu homme du match, ne laissent pas la victoire leur échapper, malgré une frayeur en fin de rencontre, une habitude depuis plusieurs années. Mais ce jour-là, les Bleus s'en sortent. Ce qui deviendra une habitude. Au lendemain de ce succès, votre journal Midi Olympique titrait "So good".

Les meilleurs à 3 étoiles : Grégory Alldritt (9/10), Charles Ollivon (8/10), Bernard Le Roux (8,5/10), Antoine Dupont (8/10)

4- Les champions du monde au Vélodrome

France - Afrique du Sud : 12 novembre 2022. Score final : 30-26

Un bond dans le temps de deux ans et demi s'impose pour notre top 4 ! À l'automne 2022, le contexte a complètement changé. Les Boks, champions du monde en titre, sont toujours la même et redoutable équipe briseuse d'hommes, mais les Bleus, eux, ont changé de dimension. Le grand chelem glané six mois plus tôt y est pour beaucoup. Le talent individuel des Dupont, Penaud, Ntamack, Alldritt, Fickou, etc., devenus les meilleurs à leur poste dans le monde, aussi. Voilà deux ans et demi que Fabien Galthié est devenu sélectionneur, et les Français ont battu toutes les équipes de la planète. Toutes ? Non, il ne reste "plus" que les Sud-Af', dans un Vélodrome incandescent, pour "le match de l'année peuchère" comme le présentait votre journal.

La rencontre est d'une rare intensité. Disons féroce, même. Souvenez-vous... Cinq commotions, trois blessés, deux cartons rouges, un jaune. La première période est une boucherie, mais la rencontre est légendaire. Des gestes de classe, du suspense, Sekou Macalou à l'aile, une France victorieuse sans Antoine Dupont, exclu : le scénario est dingue et tourne une fois de plus en faveur des hommes en bleu après l'ultime essai de Sipili Falatea. "Ce France - Afrique du Sud eut la beauté du diable" décrivait votre bi-hebdomadaire.

Les meilleurs à 3 étoiles : Sekou Macalou (7,5/10), Charles Ollivon (7,5/10).

: Sekou Macalou (7,5/10), Charles Ollivon (7,5/10). Les meilleurs à 2 étoiles : Cameron Woki (7/10), Yoram Moefana (6/10), Thomas Ramos (7/10)

3- L'Irlande, évidemment !

France - Irlande : 12 février 2022. Score final : 30-24

Adversaire principal du XV de France pour la victoire finale et le grand chelem 2022, l'Irlande se présente au Stade de France sans son maître à jouer Jonathan Sexton, mais avec l'envie d'imposer sa domination. Les deux favoris s'affrontent, et partagent d'ailleurs l'honneur d'avoir battu les All Blacks quelques mois plus tôt. Pourquoi ce match placé aussi haut dans le classement, et non la victoire contre l'Angleterre plusieurs semaines après, synonyme de grand chelem et de premier titre pour les Bleus depuis 12 ans ? Principalement car ce choc, d'une intensité rare, où le défi physique fut permanent, mit clairement en lumière les deux meilleures nations européennes. Si les Bleus l'emportaient de six points, les Irlandais prenaient déjà rendez-vous en 2023. Vous connaissez la suite... France, Irlande : qui est davantage favori au Mondial ? On ne saurait dire. Mais cette victoire à Saint-Denis dans un Stade de France définitivement transformé en chaudron - alors même que le statut de favori aurait pu être difficile à porter - a fait de ce XV de France une machine à gagner.

Les meilleurs à 3 étoiles : Gabin Villière (8/10), Grégory Alldritt (7,5/10), Anthony Jelonch (8/10), François Cros (8/10), Uini Atonio

2- Le chef-d’œuvre de Twickenham

Angleterre - France : 11 mars 2023. Score final : 10-53

Rois d'Angleterre en Une du Midol \ud83d\ude0d



Pour lire le journal : https://t.co/fwthVg357c pic.twitter.com/fQBLTcU3cQ — Midi Olympique (@midi_olympique) March 12, 2023

"Rois d'Angleterre" en Une de Midi Olympique. Le "Crunch" du 11 mars 2023 restera à jamais dans la légende du XV de France. Quelques chiffres pour étayer le propos : 10-53 ? L'écart le plus important dans l'histoire des Angleterre-France. 53 points ? Le plus grand nombre de points inscrits face aux Anglais, mais aussi le record de points encaissés par les coéquipiers d'Owen Farrell à Twickenham... Difficile de ne pas mettre cette rencontre dans notre top 3, même si les mauvaises langues diront que le niveau du XV de la Rose atténue quelque peu la performance française. Que nenni ! Cette victoire historique, les Bleus de Galthié sont allés se la chercher. Et puis éteindre et vider Twickenham à ce point, ça n'a pas de prix... Comme entendre la légende Philippe Sella chanter la "La goffa Lolita" au cœur du temple du rugby mondial !

Les meilleurs à 3 étoiles : Thomas Ramos (9/10), Charles Ollivon (9/10), Thibaud Flament (9/10), François Cros (8/10), Grégory Alldritt (8/10)

1- Changement de dimension

France - Nouvelle-Zélande : 20 novembre 2021. Score final : 40-25

C'est LE match du mandat de Fabien Galthié (pour l'instant, espérons-le !) Pour plusieurs raisons : premièrement parce qu'en face ce sont les Blacks, trois fois champions du monde, invaincus face à la France depuis 2009, soit 14 matchs. Deuxièmement, parce que les Bleus n'étaient pas encore cette machine à gagner, et qu'au moment d'aborder ce dernier match de la tournée de novembre, une interrogation persistait : ces hommes sont-ils des futurs champions du monde en puissance ? La réponse définitive sera connue d'ici trois mois, mais après ce succès, historique lui aussi, la montée en puissance de cette génération de folie ne semblait plus avoir de limites. Enfin, parce que ce France - Nouvelle-Zélande nous offra un scénario magnifique : des Bleus conquérants, puis chahutés, le doublé de Peato Mauvaka, la relance herculéenne de Romain Ntamack, l'interception libératrice de Damian Penaud. Bref, un grand moment de rugby et du sport français en général. "All Bleus" résumait Midi Olympique.

Les meilleurs à 3 étoiles : Melvyn Jaminet (7/10), Romain Ntamack (9/10), Grégory Alldritt (7,5/10), Cameron Woki (7/10), Peato Mauvaka (8,5/10)

Mentions honorables

Australie - France : 13 juillet 2021. Score final : 26-28

Une première victoire sur le sol australien depuis.. 31 ans ! Un exploit, la veille de la Fête Nationale, sans les cadres, laissés au repos en France.

France - Angleterre : 19 mars 2022. Score final : 25-13

Comment ne pas mentionner ce match, qui est la conclusion du premier grand chelem français depuis 2010, le 10e dans l'histoire ! Le seul titre des hommes de Fabien Galthié, pour le moment...

Pays de Galles - France : 22 février 2020. Score final : 23-27

L'interception de Romain Ntamack, l'essai en force de Paul Willemse, le grattage magique de Camille Chat, ce pays de Galles - France a également sa place dans ce classement.

France - pays de Galles : 20 mars 2021. Score final : 32-30

Un scénario complètement fou... Les Bleus sont menés de 10 points à quatre minutes de la fin et pourtant, grâce à Charles Ollivon, et Brice Dulin après la sirène, ils renversent complètement les Gallois d'Alun Wyn Jones, privés de grand chelem et complètement sonnés.

La seule déception ? Le Stade de France était vide pour l'occasion, à cause des restrictions covid.