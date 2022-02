Melvin Jaminet 6/10

Une performance légèrement courant alternatif. Il a souvent été mis en difficulté sur les ballons hauts. Il est fautif sur le premier essai irlandais signé Hansen. La raison ? Peut-être un manque de communication, mais surtout une attitude attentiste sur le renvoi irlandais. Dans la foulée, il commet un en-avant sur un ballon haut, même s'il faut reconnaître qu’il a été légèrement bousculé en l’air. Il s’est bien repris dans ce secteur au cours de la 2e mi-temps. Au pied, il a assuré. 20 points à son actif. Une seule transformation ratée (55e). Il aurait pu inscrire l’essai libérateur en fin de rencontre mais n’a pas réussi à aplatir en raison du retour du défenseur irlandais.

Damian Penaud 6,5/10

Peu sollicité en première mi-temps, il s’est tout de même illustré juste avant la pause sur une belle accélération et un passe chistera pour Moefana (37e). Auteur d’une action incroyable le long de sa ligne de touche en seconde période. Malgré une prise de balle à l’arrêt, il dépose deux Irlandais, Keenan et Hansen, avant de remettre à Jelonch à son intérieur. Globalement, il a été propre et précieux sur chacune de ses interventions. Il est, juste derrière Antoine Dupont, le joueur qui a le plus avancé ballon en main (40 mètres).

Gaël Fickou 7/10

Il a été très actif en première période avec six courses ballons en main pour 22 mètres gagnés, toujours propre. En bon leader de défense, il a été le trois-quarts le plus actif dans ce secteur de jeu. Il est crédité de neuf plaquages. Il s’est même permis un bon jeu au pied par-dessus en fin de rencontre récupéré par un de ses partenaires.

Yoram Moefana : 6/10

Pour sa première titularisation, il a souvent apporté sa dimension physique face à Bundee Aki, qui est une référence mondiale. Mais il a été aussi assez discret. Seulement cinq courses ballon en mains pour 23 mètres gagnés et deux défenseurs battus. Une belle avancée à son actif sur le premier essai de Dupont (2e), mais quelques transmissions à risques qui auraient pu mal tourner. À noter qu’il a réussi à faire jouer debout à deux reprises. Il mérite d'être revu à ce niveau.

Gabin Villière : 8/10

S’il n’a pas marqué d’essais contrairement à la rencontre face à l’Italie où il avait scoré à trois reprises, il a réalisé un drôle de match en défense. Un premier contest en début de rencontre qui a permis à Jaminet d’inscrire trois points (6e). Un second en deuxième mi-temps (62e). Mais surtout, il a défendu comme un chien. Il a même parfois impressionné, faisant notamment reculer sérieusement Bundee Aki (24e) ou renvoyant l’arrière Keenan quasiment derrière le périphérique (25e). Ce garçon a du caractère et du talent. Et dans ce genre de rencontre, c’est très précieux.

Romain Ntamack : 6,5/10

Une performance globalement propre. Il s’est parfois montré mordant, souvent juste dans les temps faibles. Il s’est montré décisif sur le premier essai de Dupont (2e). D’abord avec une belle feinte de passe, ensuite une passe à une main quasi aveugle pour son compère toulousain. En revanche, il a failli mettre en difficulté son équipe sur une mauvaise passe pour Fickou (58e).

Antoine Dupont : 7/10

D’abord égal à lui-même en première période, percutant et décisif. C’est lui qui prend la responsabilité de jouer rapidement la première touche de la rencontre. Et c’est lui qui se retrouve à la conclusion du premier essai au bout de l’action, toujours placé à l’intérieur comme à son habitude. Deux passes magiques juste avant la pause sur une action qui contraint les Irlandais à se mettre à la faute et permet à Jaminet d’ajouter trois points (37e). En revanche, il a moins pesé en seconde période. Un bon retour défensif tout de même sur l’arrière irlandais (47). Globalement, il a apporté de la sérénité dans la gestion des temps faibles. Remplacé à la 69e par Maxime Lucu.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Antoine Dupont (XV de France) a inscrit le premier essai du match contre l'IrlandeIcon Sport

Grégory Alldritt : 7,5/10

Le numéro huit français a encore fait parler sa puissance avec notamment une énorme charge (34e) en première période. Il a encore été un véritable tracteur pour les avants tricolores, avec notamment un défenseur battu et une passe après contact. Il a aussi rivalisé sur la ligne d’avantage dans son rôle défensif, en étant jamais pénalisé.

Anthony Jelonch : 8/10

Il a été le meilleur plaqueur français (16) en étant sur tous les points chauds. Il n’y a rien d’illogique de le voir plonger sur un ballon en bout de ligne alors que les Irlandais s’approchaient des vingt-deux mètres français à une minute du coup de sifflet final. Une seule pénalité concédée (en début de seconde période qui amène une pénaltouche gagnante pour les Irlandais) mais aussi un grattage à mettre à son crédit (31e). Intéressant aussi ballon en main.

François Cros : 8/10

Pénalisé une fois en première période (20e), le troisième ligne toulousain a pourtant été un des meilleurs avants tricolores, tout d’abord par son activité défensive mais aussi par des interventions intéressantes ballon en main comme sur cette charge le long de la ligne de touche (12e). Il est aussi décisif en volant un ballon à l’alignement irlandais sur une pénaltouche (67e) et précieux sous les renvois irlandais. Remplacé par Cretin (73e) percutant.

Paul Willemse : 6/10

Bien utilisé en touche avec des prises en début d’alignement, il a commis un en-avant (12e) avant de gagner une pénalité pour un bon grattage au sol. En revanche, il était aussi pénalisé une fois (26e). En deuxième période, il a oublié de sécuriser un ruck permettant au demi de mêlée irlandais de filer derrière la ligne. Remplacé par Taofifenua (53e) qui a réussi quelques plaquages offensif, apportant de la puissance en pleine domination irlandaise. Une entrée concluante dans un contexte délicat.

Cameron Woki : 6/10

Précieux au sein de l’alignement tricolore, il a été bien occupé par les tâches de l’ombre dans le jeu au sol. Agressif mais peu servi offensivement (sept ballons), et peu sollicité défensivement (trois plaquages), il s’est signalé par jeu au pied de dégagement raté en première période. Remplacé par Flament (53e) qui a montré beaucoup d’envie défensivement. Parfois un peu puisqu’il a été pénalisé, permettant aux Irlandais de revenir à trois points.

Uini Atonio : 8/10

Le pilier rochelais a été dans tous les bons coups puisqu’il est impliqué sur le premier essai tricolore avec une charge monumentale (2e). Il récidive sur l’essai de Baille. Il a aussi été précieux dans le secteur défensif mais surtout en mêlée fermée, obtenant une pénalité (22e). Remplacé par Bamba (55e) qui a été fidèle à ses entrées en jeu.

Julien Marchand : 6,5/10

Quelques petites en première période avec un en-avant (11e), une erreur de communication sur un lancer et un autre pas droit. Il est en revanche déterminant en seconde période en étant attentif au bord d’un ruck irlandais pour récupérer un ballon qui permet à Baille de marquer. Il est remplacé par Mauvaka (55e) après un match où il a été percutant ballon en main. Son alter ego toulousain a été dynamique.

Cyril Baille : 7/10

Encore un match propre du pilier gauche tricolore, malgré un en-avant en première période (28e). Il a sinon assuré les relais ballon en main, et se montrant appliqué en défense. Il a surtout fait mieux que contenir le pilier droit irlandais en mêlée fermée. Auteur d’un essai (54e) avant d’être remplacé par Gros (55e).