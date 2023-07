Coupe du Monde de Rugby : Découvrez les adresses, les parkings et contacts utiles pour un séjour réussi à Paris pendant la 2023

Si vous prévoyez de séjourner à Paris pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023, il est important de connaître les adresses, les parkings et les contacts utiles pour profiter pleinement de votre séjour. Voici quelques informations pratiques qui faciliteront votre expérience.

Parking : pensez vite à réserver

Autant vous le dire de suite : si vous n'avez pas réussi à dénicher un parking dans l'enceinte du stade et à proximité immédiate, ne venez pas en voiture. Ou garez-vous dans les parkings parisiens avant d'emprunter les transports en commun. A Saint-Denis et plus particulièrement dans la zone du Stade de France, les parkings seront pris d'assaut. A moins, évidemment, d'avoir pensé à réserver (zenpark parking Aubervillier La Plaine / Onepark Saint-Denis Stade de France).

Les contacts utiles à Paris

Hôtel de ville, 5 rue de Lobau, 75004 Paris.

Tél : 01 42 76 40 40. https://www.paris.fr/

Police, Commissariat central, 36 rue des Morillons 75015 Paris. Tél : 01 55 76 20 20.

Objets trouvés : https://objetstrouvesprefecturedepolice.franceobjetstrouves.fr/

Les contacts utiles à Saint-Denis

Hôtel de ville, 2 place du Caquet, 93200 Saint-Denis.

Tél : 01 49 33 66 66. https://ville-saint-denis.fr/

Police : Commissariat central, 10 avenue Jean moulin, 93200 Saint-Denis. Tél : 01 71 92 63 00.