Coupe du Monde de Rugby : Australie - Géorgie, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Paris

Ne manquez pas le choc spectaculaire de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Paris : Australie contre Géorgie ! Préparez-vous à vivre l'excitation intense de ce match en découvrant toutes les informations pratiques essentielles pour le suivre de près. Dates, horaires, lieu et bien plus encore, tout ce dont vous avez besoin pour ne rien manquer de cette rencontre épique du Mondial.

Au lendemain du match d'ouverture de la Coupe du monde entre la France et la Nouvelle-Zélande, le Stade de France sera de nouveau le théâtre d'une rencontre très attendue. Pour le groupe C, l'Australie d'Eddie Jones affronte la Géorgie de Levan Maisashvili. En Coupe du monde, les deux nations ne se sont affrontées qu'une seule fois, c'était au Japon en 2019. Les coéquipiers de Will Genia s'étaient imposés 37 à 10.

Cette saison les deux équipes sont dans deux formes différentes. Les Wallabies ont montré un bien mauvais visage lors du Rugby Championship ce qui a installé le doute alors que la Géorgie se présente en ayant fait le plein de confiance après avoir dominé le Tournoi des 6 Nations B.

Place de la Concorde : la plus belle des Fanzone

Le village rugby de la Coupe du monde sera installé place de la Concorde à Paris. Il pourra accueillir jusqu'à 10 000 personnes pendant les 51 jours de compétition. Un lieu de rassemblement privilégié pour les supporters qui n'auront pas de billets et un lieu de fête pour partager l'ambiance unique de la Coupe du monde. Avec deux écrans géants qui diffuseront les matchs, le Village sera ouvert les jeudi (quand l'équipe de France jouera), le vendredi, samedi et dimanche. Deux terrains de rugby seront installés, dont un de rugby fauteuil.

Où voir le match ?

Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. Nos incontournables sont les sports bar du quartier Saint-Germain et plus particulièrement le pub Eden Park ou le Frog & Princess, sans oublier le Highlander (6e arrondissement) ou le French Flair (9e arrondissement). Mais, flânez aux quatre coins de Paris et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans.