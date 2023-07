À bientôt un mois de la Coupe du monde et après leur victoire sur le Japon ce samedi à Sapporo (24-22), les Samoa gagnent deux places au classement World Rugby et retrouvent le top 10, devant le Japon.

Ce samedi matin, les Samoa ont vaincu le Japon, pourtant à domicile, à l'occasion de la première journée du Punjas Series Pacific Battle. Une victoire plutôt surprenante mais qui a permis aux Samoa de retrouver le top 10 du classement mondial World Rugby.

Jusqu'ici, les Samoa occupaient la douzième place, juste derrière la Géorgie et le Japon. Les Nippons qui, depuis novembre 2016 et leur victoire sur cette même équipe de Géorgie (22-28), trônaient sur cette dixième place. En gagnant ces deux rangs, les Samoa ont donc relégué le Japon à leur ancienne place (12e) et ne sont maintenant plus qu'à un point de passer devant le pays de Galles (77.46 contre 78.08).

De bon augure avant le Mondial

À bientôt un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde (du 08 septembre au 28 octobre), cette dixième place est une bonne nouvelle pour les Samoa. En poule D, ils affronteront d'abord le Chili à Bordeaux, le 16 septembre prochain, puis l'Argentine à Saint-Étienne (22 septembre), avant de retrouver le Japon à Toulouse (28 septembre). Les Samoa concluront leur phase de poule avec un adversaire de taille puisqu'ils rencontreront l'Angleterre à Lille le 7 octobre.