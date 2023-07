Ce samedi matin, au Dôme de Sapporo, le Japon s'est fait surprendre par les Samoa, dans le cadre des Punjas Series Pacific Battle (22-24). Réduits à quatorze dès la demi-heure de jeu après le carton rouge de Michael Leitch, les Brave Blossoms n'ont pas su conserver leur avance et peuvent nourrir des regrets.

C'est un résultat que peu auraient prédit. Le Japon a essuyé ce samedi matin un revers embarrassant à domicile face aux Samoa à Sapporo. Une défaite somme toute logique au vu de la physionomie de la rencontre et tant les bévues nippones ont été nombreuses. Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Jamie Joseph, avec l'essai d'Amato Fakatava pour sa première sélection en tout début de partie. Mais même en supériorité numérique avec le carton jaune de Taleni Seu, les Brave Blossoms n'ont pas réussi à faire le break. Pire, ils se montraient plutôt indisciplinés, notamment sur le secteur de la mêlée fermée.

Les bêvues japonaises coûtent le match

Le Japon était même réduit à quatorze à la demi-heure de jeu après un plaquage de Michael Leitch jugé illicite par l'arbitre français Mathieu Raynal. Le troisième ligne était expulsé. Il n'en fallait pas plus aux Samoans pour revenir dans le match. Dans une équipe qui comptait plusieurs visages connus comme Ulupano Seuteni, Duncan Paia'aua, Tumua Manu, Paul Alo-Emile, Brian Alainu'ese, So'otala Fa'aso'o, Tietie Tuimauga, Charlie Faumuina ou encore Genesis Mamea Lemalu, les Samoa inscrivaient un essai en puissance par Alamanda Motuga. À la mi-temps, le score était de 10-10.

? Michael Leitch red carded for this tackle on Sootala Fa'aso'o.#JPNvSAM pic.twitter.com/EIz32Efm9n — Jared Wright (@jaredwright17) July 22, 2023

Mieux en début de seconde période, le Japon inscrivait deux pénalités par le biais de Lee mais se sabordait par la suite. Sur une sortie de camp, l'arrière Ryohei Yamanaka voyait son coup de pied être contré par Jonathan Taumateine. Le demi de mêlée marquait et donnait l'avantage à son équipe pour la première fois du match. Et alors que les Japonnais pensaient avoir fait le plus dur en repassant devant au score avec deux pénalités de Lee, ils étaient de nouveau cueillis à froid à la 62e minute. Après une mêlée sur les cinq mètres nippons, Tumua Manu cassait le plaquage d'un Kotaro Matsushima pas exempt de tout reproche pour inscrire un nouvel essai.

Et alors que les Japonnais ont poussé jusqu'à trois minutes après la sirène, après un long temps de possession dans le camp adverse, Mathieu Raynal les sanctionnait pour une charge illicite. Les Samoa pouvaient dégager le ballon en touche et célébrer leur victoire (22-24). Cette défaite n'est pas rassurante pour le Japon, à seulement un mois et demi de la Coupe du monde. Les Nippons affronteront le Tonga samedi 29 juillet, tandis que les Samoa affronteront les Fidji.