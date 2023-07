Après seulement une petite saison sous les couleurs de Toulon, Ihaia West (31 ans) est de retour à La Rochelle. Le club maritime a officialisé la signature de demi d'ouverture néo-zélandais sur ses réseaux sociaux, lui qui a déjà passé 4 saisons au sein de l'effectif rochelais entre 2018 et 2022.

Son retour était annoncé depuis de longs mois, il est désormais officiel : Ihaia West va retrouver La Rochelle la saison prochaine. À l'été 2022, l'ouvreur néo-zélandais de 31 ans avait quitté le Stade rochelais pour rallier le Rugby CLub toulonnais. Une expérience au final mitigée pour West sur la Rade.

Malgré un début de saison encourageant, il a vu arriver Dan Biggar à l'automne. De ce fait, il a un peu moins joué en fin de saison. Il a tout de même terminé cet exercice 2022/2023 avec 28 matchs au compteur, dont 20 dans la peau d'un titulaire. Avec le RCT, il a notamment remporté la Challenge Cup, en inscrivant un essai en finale. Sa dernière sortie avec Toulon restera la réception de l'UBB lors de la 26ème journée de championnat.

95 matchs déjà joués avec La Rochelle

On dit qu'une belle histoire d'amour ne se termine vraiment jamais, en voilà une nouvelle fois la preuve. En quatre saisons, Ihaia West aura vécu de grands moments avec La Rochelle entre 2018 et 2022. Malheureux lors des finales de Top 14 et Champions Cup en 2021, il a réussi à soulever un trophée avant de partir puisqu'il était titulaire lors du premier sacre européen face au Leinster. Il avait réussi la transformation de la gagne.

???????? ?°? | Ihaia West, The Revenant.



? Il ne pouvait pas s'arrêter à 95 matches et 4 saisons en Jaune et Noir... Alors Ihaia est de retour à la maison !



On avait vu passer le #BringBackIhaia par ici, alors autant le revoir non ? \ud83d\ude0f#BringBackIhaia | #FievreSR pic.twitter.com/oU8eaMQqc8 — Stade Rochelais (@staderochelais) July 22, 2023

La saison prochaine, il sera en concurrence avec Antoine Hastoy et Hugo Reus pour porter le numéro 10, sachant qu'il peut également jouer au poste de premier centre et à l'arrière. Pour l'instant, West a joué 95 matchs avec la tunique jaune et noire, ce total devrait augmenter dans les prochains mois.