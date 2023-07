La Nationale débutera le 26 août prochain, avec notamment les deux relégués de Pro D2 Carcassonne et Massy et les deux promus Vienne et Périgueux, venus de Nationale 2. La finale se jouera le 18 mai 2024.

Pour cette nouvelle saison de Nationale, la premiere journée verra s'affronter le relégué carcassonnais et l'US Bressanne, tandis que Massy recevra Tarbes. Les deux promus se déplaceront à Blagnac pour Vienne et à Nice pour le champion de Nationale 2 Périgueux. Pour rappel, les 6 premiers seront qualifiés pour les phases finales (qui débuteront le 4 mai 2024) et les 2 premiers seront directement qualifiés en demi-finales. 1re journée (26 août) Bourgoin-Jallieu - Albi

Blagnac - Vienne

Bourg-en-Bresse - Carcassonne

Massy - Tarbes

Nice - Périgueux

Narbonne - Chambéry

Hyères-Carqueiranne - Suresnes 2e journée (2 septembre) Tarbes - Blagnac

Hyères-Carqueiranne - Chambéry

Périgueux - Bourgoin-Jallieu

Albi - Bourg-en-Bresse

Massy - Narbonne

Carcassonne - Suresnes

Vienne - Nice 3e journée (9 septembre) Vienne - Bourgoin-Jallieu

Carcassonne - Chambéry

Massy - Hyères-Carqueiranne

Albi - Périgueux

Narbonne - Blagnac

Tarbes - Nice

Bourg-en-Bresse - Suresnes 4e journée (16 septembre) Suresnes - Chambéry

Tarbes - Bourgoin-Jallieu

Hyères-Carqueiranne - Blagnac

Périgueux - Bourg-en-Bresse

Narbonne - Nice

Carcassonne - Massy

Vienne - Albi 5e journée (30 septembre) Blagnac - Carcassonne

Albi - Tarbes

Périgueux - Vienne

Hyères-Carqueiranne - Nice

Narbonne - Bourgoin-Jallieu

Massy - Suresnes

Chambéry - Bourg-en-Bresse 6e journée (7 octobre) Chambéry - Massy

Suresnes - Blagnac

Bourg-en-Bresse - Vienne

Nice - Carcassonne

Tarbes - Périgueux

Albi - Narbonne

Bourgoin-Jallieu - Hyères-Carqueiranne 7e journée (14 octobre) Bourgoin-Jallieu - Carcassonne

Vienne - Tarbes

Blagnac - Chambéry

Albi - Hyères-Carqueiranne

Périgueux - Narbonne

Nice - Suresnes

Bourg-en-Bresse - Massy 8e journée (21 octobre) Suresnes - Bourgoin-Jallieu

Chambéry - Nice

Massy - Blagnac

Narbonne - Vienne

Tarbes - Bourg-en-Bresse

Hyères-Carqueiranne - Périgueux

Carcassonne - Albi 9e journée (4 novembre) Vienne - Hyères-Carqueiranne

Bourgoin-Jallieu - Chambéry

Tarbes - Narbonne

Périgueux - Carcassonne

Nice - Massy

Suresnes - Albi

Bourg-en-Bresse - Blagnac 10e journée (11 novembre) Bourg-en-Bresse - Narbonne

Suresnes - Périgueux

Chambéry - Albi

Hyères-Carqueiranne - Tarbes

Bourgoin-Jallieu - Massy

Blagnac - Nice

Carcassonne - Vienne 11e journée (18 novembre) Bourgoin-Jallieu - Blagnac

Vienne - Suresnes

Tarbes - Carcassonne

Périgueux - Chambéry

Albi - Massy

Narbonne - Hyères-Carqueiranne

Nice - Bourg-en-Bresse 12e journée (2 décembre) Massy - Périgueux

Nice - Bourgoin-Jallieu

Hyères-Carqueiranne - Bourg-en-Bresse

Chambéry - Vienne

Suresnes - Tarbes

Carcassonne - Narbonne

Blagnac - Albi 13e journée (9 décembre) Blagnac - Périgueux

Carcassonne - Hyères-Carqueiranne

Vienne - Massy

Chambéry - Tarbes

Bourg-en-Bresse - Bourgoin-Jallieu

Narbonne - Suresnes

Albi - Nice 14e journée (16 décembre) Albi - Bourgoin-Jallieu

Périgueux - Nice

Tarbes - Massy

Suresnes - Hyères-Carqueiranne

Chambéry - Narbonne

Vienne - Blagnac

Carcassonne - Bourg-en-Bresse 15e journée (12 janvier) Blagnac - Tarbes

Bourgoin-Jallieu - Périgueux

Chambéry - Hyères-Carqueiranne

Suresnes - Carcassonne

Bourg-en-Bresse - Albi

Narbonne - Massy

Nice - Vienne 16e journée (20 janvier) Nice - Tarbes

Hyères-Carqueiranne - Massy

Périgueux - Albi

Suresnes - Bourg-en-Bresse

Chambéry - Carcassonne

Bourgoin-Jallieu - Vienne

Blagnac - Narbonne 17e journée (27 janvier) Blagnac - Hyères-Carqueiranne

Bourgoin-Jallieu - Tarbes

Chambéry - Suresnes

Bourg-en-Bresse - Périgueux

Albi - Vienne

Nice - Narbonne

Massy - Carcassonne 18e journée (3 février) Nice - Hyères-Carqueiranne

Tarbes - Albi

Bourg-en-Bresse - Chambéry

Suresnes - Massy

Bourgoin-Jallieu - Narbonne

Vienne - Périgueux

Carcassonne - Blagnac 19e journée (10 février) Carcassonne - Nice

Blagnac - Suresnes

Vienne - Bourg-en-Bresse

Hyères-Carqueiranne - Bourgoin-Jallieu

Narbonne - Albi

Périgueux - Tarbes

Massy - Chambéry 20e journée (17 février) Massy - Bourg-en-Bresse

Narbonne - Périgueux

Hyères-Carqueiranne - Albi

Tarbes - Vienne

Suresnes - Nice

Chambéry - Blagnac

Carcassonne - Bourgoin-Jallieu 21e journée (2 mars) Blagnac - Massy

Bourgoin-Jallieu - Suresnes

Vienne - Narbonne

Bourg-en-Bresse - Tarbes

Albi - Carcassonne

Périgueux - Hyères-Carqueiranne

Nice - Chambéry 22e journée (9 mars) Massy - Nice

Albi - Suresnes

Narbonne - Tarbes

Hyères-Carqueiranne - Vienne

Chambéry - Bourgoin-Jallieu

Blagnac - Bourg-en-Bresse

Carcassonne - Périgueux 23e journée (23 mars) Vienne - Carcassonne

Tarbes - Hyères-Carqueiranne

Narbonne - Bourg-en-Bresse

Périgueux - Suresnes

Albi - Chambéry

Massy - Bourgoin-Jallieu

Nice - Blagnac 24e journée (30 mars) Massy - Albi

Hyères-Carqueiranne - Narbonne

Chambéry - Périgueux

Suresnes - Vienne

Bourg-en-Bresse - Nice

Carcassonne - Tarbes

Blagnac - Bourgoin-Jallieu 25e journée (6 avril) Bourgoin-Jallieu - Nice

Vienne - Chambéry

Bourg-en-Bresse - Hyères-Carqueiranne

Tarbes - Suresnes

Narbonne - Carcassonne

Albi - Blagnac

Périgueux - Massy 26e journée (27 avril) Périgueux - Blagnac

Tarbes - Chambéry

Hyères-Carqueiranne - Carcassonne

Massy - Vienne

Nice - Albi

Suresnes - Narbonne

Bourgoin-Jallieu - Bourg-en-Bresse Phase finale 4 mai 2024 : Barrages

11 mai 2024 : Demi-finales

18 mai 2024 : Finale

18 mai 2024 : barrage de maintien (15e de Nationale contre finaliste Nationale 2)

1er juin 2024 : barrage d'accession (finaliste de nationale contre 15e de Pro d2