François Steyn a annoncé, ce mardi, la fin de sa carrière professionnelle. À 36 ans, il fait partie d'un groupe très fermé de joueurs à avoir remporté deux fois la Coupe du monde

Ce mardi, François Steyn a annoncé sa retraite sur les réseaux. Le joueur a remporté de prestigieux trophées tout au long de sa belle carrière. Parmi eux, la Coupe du monde, qu'il a eu la chance de soulever à deux reprises, en 2007 et 2019. En Afrique du Sud, un seul autre joueur est parvenu à réaliser cet exploit, il s'agit de Jacobus Petrus du Randt. Surnommé Os du Randt, il remporte sa première Coupe du monde en 1995 dans son pays natal, puis sa seconde douze ans plus tard au Stade de France contre l'Angleterre (15-6). Il disputait là le dernier match de son immense carrière.

Os du Randt lors de la victoire de l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du monde 2007. Icon Sport

Trois Australiens en 1991 et 1999

Avec deux titres en moins de dix ans, l'Australie domine le rugby mondial à la fin du XXème siècle. En 1991, lors de la deuxième Coupe du monde de l'histoire, les Wallabies dominent l'Angleterre (12-6) à Londres en finale. Après une élimination soudaine dès les quarts de finale en 1995, les Australiens atteignent de nouveau la finale en 1999.

Face à la France, les Australiens dominent la rencontre et s'imposent facilement 35 à 12. Sur la feuille de match, Jason Little, John Eales et Tim Horan étaient déjà titulaires lors du premier sacre australien huit ans plus tôt. Les trois joueurs remporteront ainsi la deuxième Coupe du monde de leur histoire.

Douze All-Blacks pour 2011 et 2015

La Nouvelle-Zélande est la seule équipe à avoir remporté deux fois de suite la Coupe du monde. En 2011, les hommes de Graham Henry soulèvent le trophée Webb-Ellis à domicile en battant les Bleus (8-7) en finale, 24 ans après leur premier sacre. Quatre ans plus tard à Londres, les All-Blacks récidivent face à l'Australie (34-17). Sur la feuille de match, dix joueurs ont disputé les deux finales : Owen Franks, Sam Whitelock, Jerome Kaino, Richie McCaw, Kieran Read, Ma'a Nonu, Conrad Smith, Ben Franks, Keven Mealamu et Sonny Bill Williams.

Richie McCaw et Dan Carter après la victoire de la Nouvelle-Zélande en 2015 face à l'Australie. Icon Sport

Dan Carter, blessé pour la finale de la Coupe du monde 2011 après avoir joué plusieurs matchs, sera titulaire en 2015 sous les ordres de Steve Hansen. Le demi d'ouverture est, lui aussi, double champion du monde. Également aligné à plusieurs reprises en 2011, Colin Slade fait partie du groupe des Blacks pour le Mondial 2015, mais le futur joueur de Pau ne disputera pas un seul match de la compétition.

Chez les Sud-Africains qui ont remporté le Mondial en 2019, une grande majorité des joueurs peuvent espérer réaliser le doublé cette année en France. Dans le quinze qui débutera face aux All Blacks ce samedi, seulement trois joueurs n'ont pas disputé la finale de la Coupe du monde 2019 face à l'Angleterre. En quatre ans, peu de changements ont été effectués par Jacques Nienaber, qui a succédé à Johan Erasmus. Actuellement blessé, le capitaine Siya Kolisi pourrait, lui aussi, remporter sa deuxième Coupe du monde en novembre prochain.

Sam Whitelock vers le triplé ?

Titulaire indiscutable lors des deux derniers sacres des All-Blacks, Sam Whitelock joue encore un rôle important au sein de l'effectif néo-zélandais. À 34 ans, le deuxième ligne de 2,03 mètres et 120 kilos peut devenir, cette année, le Pelé du ballon ovale, en étant le seul joueur de l'histoire à remporter trois fois la Coupe du monde de rugby. Le futur Palois qui a également remporté sept Rugby Championship avec sa sélection, pourrait avoir l'un des plus grands palmarès de l'histoire en cas de sacre des Blacks en octobre prochain.