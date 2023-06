Opéré du genou fin avril, Siya Kolisi était bel et bien présent lors des deux camps d'entraînement en vue de la préparation à la Coupe du monde (du 08 septembre au 28 octobre). Son sélectionneur Rassie Erasmus a confirmé que le capitaine sud africain participera bien à la compétition.

Tous les feux sont aux verts pour Siya Kolisi. Après un premier camp d'entraînement en dilettante avec les Springboks, le capitaine de la sélection sud-africaine a retrouvé ce lundi ses coéquipiers pour un deuxième stage de préparation à Pretoria.

Son sélectionneur Rassie Erasmus a profité d'une conférence de presse pour donner des nouvelles de son joueur. Erasmus a confirmé que le staff faisait tout son possible pour le rendre apte à jouer pour les premiers matchs de préparations au Mondial. Le patron des Springboks a précisé : "Notre objectif pour l'instant c'est d'avoir Siya prêt à jouer en août." "Sa guérison se passe bien, il atteint tous ses objectifs" a confié Jacques Nienaber, l'entraîneur de la sélection.

Deux mois pour se remettre sur pied

Les champions du monde en titre, joueront l'Argentine le 5 août à Buenos Aires, le pays de Galles à Cardiff le 19 août et enfin la Nouvelle-Zélande à Twickenham le 25 août. Ces échéances permettront à Kolisi de se tester en condition réelle avant de débuter la Coupe du monde face à l'Écosse, le 10 septembre à Marseille.

Pour ce qui est du Rugby Championship (compétition entre l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine) débutant le 8 juillet prochain, et lors duquel les Boks disputeront trois rencontres avant le début du Mondial, Siya Kolisi n'est pas prévu pour participer à la compétition. Il devra également déléguer le capitanat. Steven Kitshoff, Eben Etzebeth, Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit, Damian de Allende et Lukhanyo Am sont les prétendants au poste évoqués par le sélectionneur sud-africain.