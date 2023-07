Le 17 juin dernier, la saison de Top 14 prenait fin après une très belle finale entre Toulouse et La Rochelle. Depuis, chaque club de l'élite a droit à son bilan. Vainqueur de la Champions Cup pour la deuxième année consécutive, le Stade rochelais est passé tout près du doublé.

Quelle superbe saison du Stade rochelais ! De la première à la dernière journée, les Maritimes sont restés dans le top 6 sans presque jamais être inquiétés par le reste du peloton. Dauphins de Toulouse dès la vingtième journée, les hommes de Ronan O'Garra ont su garder une avance confortable et préparer tranquillement les phases finales de Champions Cup.

La Rochelle s'est montrée ambitieuse dès le début du championnat en enchaînant quatre victoires lors des cinq premiers matchs. Les Jaune et Noir ont fait parler leur puissance tout au long de la saison avec 7 bonus offensifs sur un total de 17 victoires durant la phase régulière.

Finale historique au dénouement tragique

Après leur deuxième sacre consécutif en Champions Cup, les Maritimes ont eu trois semaines pour préparer les phases finales de Top 14. À Saint-Sébastien, la Rochelle ne sera quasiment jamais inquiétée et s'imposera facilement contre l'UBB (24-13). Les coéquipiers de Romain Sazy retrouveront donc Toulouse en finale, deux ans après.

Le 17 juin, dans un Stade de France comble, La Rochelle ne rentre pas de la meilleure des manières dans sa finale. Face aux perches, Antoine Hastoy manque deux pénalités en première mi-temps et son rapidement menés au score. Dominants, les Rochelais parviennent tout de même à égaliser à la fin du premier acte (13-13).

En deuxième mi-temps, les champions d'Europe tiennent le ballon et prennent rapidement l'avantage grâce à un essai de Uini Atonio. Plus en réussite au retour des vestiaires, Antoine Hastoy permet aux siens de mener 26 à 22 à huit minutes de la fin du match. Héroïques en défense, les Rochelais tiennent bon jusqu'à la dernière minute du match où Romain Ntamamck crucifie l'espoir des Maritimes de remporter leur premier bouclier de Brennus.

Le joueur : Grégory Alldritt, le patron des gros

La saison de Grégory Alldritt est phénoménale. Le joueur de 26 ans, formé à Auch, n'a disputé que 15 matchs de Top 14 avec les Maritimes, suffisant pour prouver que c'est lui le leader du club. Au total de la phase régulière, le troisième ligne centre rochelais n'a perdu que deux rencontres en étant titulaire sous le maillot Jaune et Noir.

Grégory Alldritt a joué 2129 minutes, toutes compétitions confondues, cette saison. Icon Sport

Sur le plan Européen, Grégory Alldritt a mené son équipe jusqu'au titre. Entouré d'un pack surpuissant avec des joueurs tout aussi performant comme Will Skelton ou Uini Atonio, le joueur a inscrit au total 4 essais sur les deux compétitions.

Avec le XV de France, Grégory Alldritt a également gagné sa place de leader. Titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons, le numéro 8 des Bleus a réalisé un excellent Tournoi des 6 Nations, notamment sur le plan défensif.

Saison 2023-2024 : le Brennus et rien d'autre ?

Après avoir échoué sur la dernière marche face au Stade toulousain, La Rochelle part sur les mêmes bases et le même objectif pour préparer la prochaine saison. Sur le marché des transferts, la direction du club ne s'est pas beaucoup activée mais enregistre tout de même quatre arrivées de taille (Cancoriet, Iribaren, West, Nowell) et peu de départs importants. Romain Sazy, emblématique deuxième ligne du club, a pris sa retraite à l'issue de la saison, après 13 années de bons et loyaux services.

\ud83d\uddde À toi Romain,



En 2010, tu débarques en Charente-Maritime après de belles années à Montauban, club qui t'a formé et permis de découvrir le monde professionnel.



Face au Racing, en septembre 2010, tu joues ton premier match en Jaune et Noir. Le début d'une longue et belle… pic.twitter.com/gxEh6ENa6n — Stade Rochelais (@staderochelais) June 20, 2023

Dans une saison marquée par un calendrier alourdi par les doublons, mais avec un réservoir plein, les hommes de Vincent Merling peuvent espérer se qualifier en demi-finales directement et de nouveau jouer le titre.

En Champions Cup, le Stade rochelais a hérité du groupe de la mort et retrouvera notamment le Leinster, vice-champion d'Europe.