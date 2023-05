L'épique succès de La Rochelle contre le Leinster (27-26) est irréel et s'inscrit dans les plus grands exploits du rugby français. Mais cette victoire est-elle le plus grand de tous pour un club ?

La Rochelle est insubmersible. Menés 17-0, à l'Aviva stadium de Dublin, face au Leinster, les Maritimes sont revenus donner des cauchemars au Leinster. Comme la saison précédente, les hommes de Ronan O'Gara se sont imposés dans les ultimes minutes de la rencontre pour garder leur trophée. Impressionnants de maîtrise en deuxième période, les doubles champions d'Europe sont à nouveau entrés dans l'histoire du sport français en devenant le deuxième club de l'Hexagone à garder son trophée, après Toulon (2013 et 2014). Alors, cette victoire est-elle le plus grand exploit d'un club français ? Les supporters rochelais ont de sérieux arguments à faire valoir. Face au Leinster, les Maritimes ont réalisé la deuxième plus grande remontée en finale, après les 21 points rattrapés par le Leinster face à Northampton, en 2011. Menés 17-0 après douze minutes de jeu, les Rochelais n'auraient jamais dû revenir face au rouleau compresseur irlandais, dans leur antre fétiche. Mais les soldats de Romain Sazy ont accompli l'impossible, avec un sang-froid diabolique. Le doublé rochelais plus fort que le triplé toulonnais ? Un scénario totalement inédit pour un club français. Seul Toulon avait réussi une "petite" remontée en battant Clermont en 2013, après avoir été mené de neuf points. En termes de match pur, il semble qu'aucune équipe n'arrive à la hauteur de ce que viennent de réaliser les Rochelais. La victoire solide de Brive face à Leicester en 1997 (28-9) pourrait venir concurrencer l'exploit rochelais. Dans une époque et une compétition bien différentes, le sacre rochelais a aujourd'hui plus de puissance que la victoire corrézienne. Le Grand 8, c'est lui ! \ud83d\udc51



Mais il apparaît aujourd'hui que le principal rival de La Rochelle soit toulonnais. Les Varois restent la seule équipe européenne à avoir gagné la coupe d'Europe trois fois d'affilée. Avec deux victoires face au Leinster, où ils étaient menés à chaque fois et n'étaient pas favoris, les Maritimes ont-ils dépassé les Toulonnais ? Les guerriers de la rade ont sans doute encore une légère longueur d'avance... Aux Rochelais d'accrocher une troisième étoile l'année prochaine pour boucler le débat.