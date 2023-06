Retour sur les trois temps forts de la saison du troisième ligne centre de la Rochelle et du XV de France Grégory Alldritt, élu Oscar d’or Midi Olympique.

11 mars 2023. Tournoi des 6 Nations, Angleterre – France : 10-53

Quand on pratique un sport aussi exigeant et éprouvant que le rugby, on ne peut pas être constamment au sommet. Surtout quand les saisons durent onze mois. Grégory Alldritt a connu un passage à vide, comme tout le monde. C’était en début de Tournoi, où il avait signé deux premiers matchs passables face à l’Italie et l’Irlande. Tout le monde l’attendait au tournant. Pire, certains pensaient que le XV de France avait perdu son tank. Mais le sélectionneur Fabien Galthié avait prévenu, la semaine juste avant le choc contre l’Angleterre : « Il est là, il est opiniâtre et il va répondre à votre question et à votre jugement. Ça va venir, vous allez voir, attendez un petit peu. »

Le boss des Bleus avait raison. Le Rochelais a choisi le Crunch pour signer un retour fracassant au premier plan, qui s’est manifesté par des charges dévastatrices et 93 mètres gagnés balle en main, soit autant que l’arrière Thomas Ramos sur ce même match ! Dans son sillage, les Bleus ont balayé les Anglais.

20 mai 2023. Finale de Champions Cup La Rochelle – Leinster : 27-26

Ce match illustre à merveille la ténacité du capitaine rochelais. Leader d’une équipe qui a pourtant été balayée en début de rencontre au point d’être menée 17-0 après un gros quart d’heure de jeu, l’opiniâtre Grégory Alldritt a tenu la barre pour aider ses troupes à traverser la tempête irlandaise.

Au point d’en sortir, et de la retourner contre ses adversaires, qui ont totalement subi en deuxième mi-temps, une fois que les Rochelais ont remis la main sur le ballon. Alldritt fut l’un des principaux démolisseurs de la défense du Leinster, avec un total de 17 charges balles en main et un ballon gratté.

17 juin 2023. Finale de Top 14 Toulouse – La Rochelle : 29-26

Le souvenir lui sera forcément douloureux, au vu de l’issue et du scénario complètement dingue de cette finale. Mais le résultat n’enlève rien à la performance de l’homme et du capitaine, qui pouvait regarder dans les yeux n’importe qui après un match de cette facture.

Gregory Alldritt lors de la finale de Top 14 contre Toulouse, plaqué par le talonneur Julien Marchand Icon Sport - Sandra Ruhaut

On se souvient notamment d’une de ses percussions dévastatrices sur l’ouvreur toulousain Romain Ntamack, pourtant considéré comme l’un des meilleurs défenseurs chez les demis d’ouverture.