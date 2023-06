Le vice-président de la Fédération française de rugby se retire. Après l'élection de Florian Grill à la présidence de la FFR mi-juin, Serge Simon a décidé d'annoncer sa démission. L'homme fort du clan Laporte quitte donc l'ensemble de ses fonctions.

Fragilisé par l'élection de Florian Grill, l'opposant de Bernard Laporte, Serge Simon a décidé de quitter l'ensemble de ses fonctions à la FFR, son poste de vice-président mais aussi son rôle au sein du comité directeur. "J'ai pris la décision de démissionner de toutes mes fonctions à la FFR, y compris celle au comité directeur", déclarait-il à l'AFP ce mardi soir avant d'expliquer plus longuement : "Les clubs ont voté, ont exprimé quelque chose de très, très clair qu'il faut entendre : ils veulent un nouveau président, une nouvelle équipe donc il faut laisser la place à la nouvelle gouvernance. Si on pouvait résumer les choses en une phrase, je dirais que jusqu'à présent, j'avais l'impression de faire partie de la solution et que là, j'ai l'impression de faire partie du problème".

Lhermet, futur vice-président ?

Parmi les noms évoqués pour remplacer Serge Simon, celui de Jean-Marc Lhermet, bras droit de Florian Grill et ancien troisième ligne de Clermont fait figure de favori. Le nouveau vice-président devrait être officiellement annoncé dans les jours qui arrivent. Serge Simon quitte donc ses fonctions qu'il occupait depuis 2016 en même temps que l'arrivée de son ancien coéquipier et ami Bernard Laporte à la tête de la FFR. À l'aube de la Coupe du monde en France, l'élection de Florian Grill aura donc provoqué un grand remaniement au sein de l'instance du rugby français.