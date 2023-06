L'ailier international français Damian Penaud a pris l'avion entre Paris et Barcelone vendredi 23 juin dans le cadre d'un partenariat entre le XV de France et la société aérienne Vueling, pour le plus grand bonheur des passagers.

Alors qu'Antoine Dupont prêtera sa voix à la SNCF pendant la Coupe du monde, un autre joueur français s'illustre avec l'un des partenaires du XV de France, il s'agit de Damian Pendaud. Vendredi 23 juin, l'ancien joueur de l'ASM Clermont Auvergne était invité à participer à la première bodega dans un vol commercial entre Paris et Barcelone. Cette bodega était organisée par la société aérienne Vueling, dont Damian Penaud est l'ambassadeur. Lors de ce premier vol, les passagers ont eu droit à plusieurs animations dès la zone d'embarquement où une fanfare les accueillait. Sur le fuselage de l'avion était inscrit en grand : "Qui a dit que le coq ne savait pas voler ?" avec les photos de Damian Penaud, Charles Ollivon et Antoine Dupont. On va passer une soirée originale ce soir avec Vueling et Damian Penaud... \u2708\ufe0f\ud83c\udfc9\ud83c\udf89#bodegadanslesairs #rugby @vueling#XVdefrance @FranceRugby #vueling #bodega @PenaudD pic.twitter.com/Jg3czuKPYW — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) June 23, 2023 Quiz, chants et olas pour animer le vol L'intérieur de l'avion est entièrement décoré comme un stade de rugby, le sol en fausse pelouse, les appuis tête aux couleurs du XV de France avec l'inscription "Allez les Bleus !". Les passagers ont pu repartir avec une écharpe à l'effigie de l'équipe de France, ainsi qu'une gourde, une casquette et des lunettes. Après le décollage, le futur joueur de l'UBB a fait participer les passagers à un quiz autour du ballon ovale, chaque bonne réponse était récompensée d'un maillot du XV de France ou d'un bon de réduction de 100 euros sur les vols Vueling au départ de Paris. Après cette activité, les nombreux voyageurs ont pu entonner des chants de supporters comme s'ils étaient réellement dans un stade. À la fin du vol, le sportif de 26 ans a pu signer quelques autographes et prendre des photos avec les fans qui se souviendront certainement longtemps de ce voyage en compagnie du joueur.