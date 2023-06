Ce lundi, Mohamed Haouas sera fixé sur le litige qui l'oppose à l'ASM Clermont Auvergne, qui souhaite casser son contrat de trois ans. Le pilier droit va également connaître l'aménagement de sa peine après sa condamnation pour violences conjugales.

Journée décisive pour Mohamed Haouas. Le pilier droit de 29 ans, qui a été condamné pour violences conjugales le 30 mai à un an de prison ferme sans mandat de dépôt, va connaître ce lundi l'aménagement de sa peine. À 9h30, le juge d'application des peines (JAP) attend Mohamed Haouas pour une audience d'environ trente minutes. L'avocat du joueur Me Gallix sera aux côtés de son client pour un moment forcément particulier qui décidera de sa future vie privée. En effet, le juge d'application des peines pourrait notamment décider du placement en détention de l'international, ou de l'instauration d'un bracelet électronique qui pourrait mettre en péril son avenir de joueur de rugby professionnel.. Sa peine pourrait aussi être aménagée en Travaux d'Intérêt Généraux.

Pour rappel, l'international français a été jugé en comparution immédiate le 30 mai pour violences conjugales et a été reconnu coupable. Le vendredi 26 mai, à proximité du centre commercial du Polygône dans le centre-ville de Montpellier, l'homme avait agressé physiquement son épouse en la poursuivant, la balayant et la giflant. Il avait ensuite contraint sa femme à le poursuivre jusqu'à son véhicule garé dans un parking proche. Il avait été interpellé par des CRS après qu'un témoin a alerté la police aux alentours de 18 heures.

Quid de son contrat avec Clermont ?

La rencontre avec le juge d'application des peines n'est pas le seul temps fort de la journée de Mohamed Haouas. Ce lundi, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand doit rendre sa décision concernant son contrat avec l'ASMCA. Haouas a signé un contrat de trois ans qui prend effet le 1er juillet, mais le club a depuis demandé la nullité du contrat de travail pour "vice du consentement". Quelques heures après sa condamnation, Clermont avait fait part de la ferme décision de ne pas voir Haouas porter les couleurs du club par voie de communiqué : "Les faits reprochés à l’encontre de Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables. Au-delà de l’éthique prônée par notre sport et comme l’a rappelé la Ministre Déléguée Amélie Oudéa-Castéra, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignés et cultivés au sein de l’ASM, de l’école de rugby à l’équipe professionnelle. Par son comportement Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions, et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club."

Vous l'aurez compris, ce lundi est une journée importante pour l'avenir du futur ex-montpelliérain. Dans quatre jours, le délibéré d'une autre affaire juridique le concernant sera connu. 18 mois de sursis et 15 000 euros d'amende avaient été requis le 12 mai dernier à l'encontre du joueur pour des faits de "violences aggravées" et "destruction de matériel en réunion". En 2014, il avait été mêlé à une rixe dans une boulangerie de Montpellier. "Je tiens à m’excuser auprès de la famille Mathan et auprès des gens de la boulangerie. J’espère ne plus remettre les pieds ici, dans ce tribunal. Je pense que depuis dix ans, j’ai évolué dans ma vie", avait déclaré le pilier droit à son procès, deux semaines avant d'agresser sa femme.