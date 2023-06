Perturbé une bonne partie de la saison par une longue blessure, Jean-Baptiste Gros a réussi à revenir à temps pour intégrer la liste des 42. Un soulagement pour lui, même s'il a toujours été en contact avec le staff des Bleus durant sa convalescence. Désormais, l'objectif est d'être dans les 33 !

Cette semaine, les coups de fil de William Servat ont fait des heureux. C'est le cas de Jean-Baptiste Gros, qui a appris lors d'un appel de l'entraîneur des avants du XV de France qu'il figurait dans la liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la Coupe du monde. Le coup d'œil sur la liste diffusée par le service communication de la FFR aux alentours de 10h30, ce mercredi 21 juin, n'a été qu'une formalité. Le pilier peut relire tant qu'il le veut. Son nom se trouve à la douzième place. Évidemment, le Toulonnais fait part de sa fierté d'être appelé à préparer ce Mondial. Il faut dire que sa saison n'a pas été un long fleuve tranquille... À deux semaines de France-Australie, première rencontre de la tournée de novembre, il se fracture le radius en plaquant le Castrais Josaia Raisuqe. Les trois rencontres de l'automne lui filent sous la moustache, comme le Tournoi des 6 Nations. "Ça n’a pas été facile, confesse Jean-Baptiste Gros. Quand je me suis blessé, au début, je ne réalisais pas. La tournée de novembre est arrivée et je n’y étais pas. Puis je n’ai pas pu faire le Tournoi car les délais étaient un peu courts. Cela a été assez difficile de rater ça, de se sentir impuissant et de se dire que cela ne dépend pas de toi."

S'il n'est pas présent à Marcoussis, le staff du XV de France ne l'abandonne pas et entretient le contact avec le natif d'Arles. "Il y a eu des périodes où j’ai eu plus de contacts avec eux. Pas tous les jours, mais je les ai eus quelques fois au téléphone, notamment au début de ma blessure, lors du Tournoi et lors de ma reprise. C’était pour prendre de mes nouvelles", explique-t-il. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le joueur de 24 ans, cela veut dire beaucoup. "Ça fait du bien de se sentir impliqué dans ce groupe, avoue le Toulonnais. Depuis quatre ans et leur nomination, le staff essaye d’impliquer tout le monde, dont les blessés. On le voit, ils ont déjà pris des blessés lors de stages. C’est satisfaisant." S'il a joué cinq matchs avant sa fracture, lors de la huitième journée de Top 14, il n'en disputera que quatre en fin de saison, dont la finale de Challenge Cup. Le gaucher l'avoue, malgré un faible temps de jeu, il a tout fait pour ne pas rater le train à destination du Mondial 2023 : "Je n’espérais pas le manquer, je me suis préparé tout au long de la saison pour être dans les 42. Faire la compétition en France, c’est un plus par rapport au rêve de jouer la Coupe du monde !"

Jean-Baptiste Gros a intégré le groupe des Bleus dès 2020 et le premier Tournoi de l'ère Galthié. Dès son premier match, il s'était signalé par une poussée en mêlée fantastique sur la pelouse de Cardiff. Depuis, bien que souvent remplaçant de Cyril Baille, il s'est installé dans le groupe. Matchs internationaux de novembre 2020, Tournoi 2021, tournée en Australie, test matchs de l'automne 2021, Grand Chelem 2022. Il est toujours là. Alors, progressivement, l'idée de participer à la Coupe du monde a mûri dans son esprit, jusqu'à en devenir un objectif, qu'il compte bien réaliser en figurant dans la liste des 33, le 21 août. "Au début, il a fallu travailler pour espérer jouer puis continuer à travailler pour y rester. Petit à petit, on y pense de plus en plus, on nous en parle tout le temps. Il y a les Tournois et les tournées où l’objectif reste de se préparer pour cet évènement-là. Mine de rien, on est quand même focalisé sur ça depuis un petit moment et plus on se rapproche, plus on y pense", confie-t-il.

Déjà champion du monde, avec les U20

Parler de Coupe du monde avec Jean-Baptiste Gros, c'est se remémorer les deux titres de champion du monde acquis par les Bleuets. Il y a eu le succès en Argentine, en 2019. Mais le Toulonnais connaît la sensation de gagner le Mondial à domicile, lui qui l'a fait en 2018, en France, soulevant le trophée à Béziers. Pour autant, le Toulonnais ne souhaite pas faire de parallèle : "C’est totalement différent. Les moins de 20 ans, comparé à ce niveau-là, c’est quelque chose d’autre. Gagner la Coupe du monde, c’est le rêve de tout rugbyman. Les U20, ça donne envie de goûter à ça mais je pense que cela sera une sensation totalement différente."

Comme lui, les Romain Ntamack, Demba Bamba ou Cameron Woki ont déjà connu la joie d'être champion du monde U20 avant de gagner le Grand Chelem en 2022. Un vécu dans les grands rendez-vous qu'il pense utile à la vue de l'échéance qui se profile : "Ce n’est jamais facile d’arriver sur des matchs à enjeux. Il faut avoir une expérience, à ce niveau-là, des matchs importants. On en a perdu aussi, mais cela ne peut être que bénéfique pour ce groupe. Cela sera une compétition différente, qui sera très longue. Les compteurs seront remis à zéro. Mais l’expérience en amont ne pourra être que bénéfique." S'il ne fait pas de comparaison entre le Mondial des Bleuets et celui des Bleus, Jean-Baptiste Gros espère leur trouver un point commun : la fin heureuse, en étant sur le toit du monde !