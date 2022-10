C’est la mauvaise nouvelle de ce samedi 22 octobre du côté de Toulon, et pour le XV de France. Après un plaquage sur Raisuqe, Jean-Baptiste Gros a mis le genou à terre. Le pilier du RCT et des Bleus, amené à suppléer probablement Cyril Baille pour la Tournée de novembre, a été contraint de laisser sa place à Dany Priso. Le bras droit en écharpe, un rictus de douleur, le joueur formé sur la Rade n’a pas laissé de place au doute. Dans les travées de Mayol, tout le monde a évoqué le sujet. S'il n'y avait pas encore de verdict, les indiscrétions indiquaient que le natif d'Arles avait probablement un os cassé.

En conférence de presse, Pierre Mignoni a donné des nouvelles de "Jibé" : "Je ne connais pas exactement la nature de sa blessure. C’est dur pour Jibé. Ça ne sent vraiment pas bon. Gros va rater la tournée, on va appeler le staff de l’équipe de France pour leur dire. On ne devait pas l’avoir. Mais, on aurait préféré qu’il soit disponible pour l’équipe de France et qu’il brille pour notre pays."

En suivant, Teddy Baubigny, qui était tout proche au moment de la blessure de son partenaire, a eu un mot de compassion pour le pilier gauche : "Je suis concerné sur cette action. Raisuqe nous a fait mal en arrivant de face. Je ne vois pas Jean-Baptiste immédiatement. Mais, quand je l’ai vu au sol, j’ai compris que c’était grave. Je sais que c’est un dur au mal, un mec qui ne reste jamais au sol. Je suis déçu et frustré pour lui à la vue de ses prochaines échéances."