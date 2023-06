Fabien Galthié a dévoilé ce mercredi la première liste des joueurs appelés pour préparer la Coupe du monde 2023. Dans ce groupe, plusieurs surprises comme Baptiste Serin ou encore l'arrière Brice Dulin qui fait un retour presque inespéré face à la forte concurrence.

Il n'a pas porté le maillot du XV de France depuis le 26 mars 2021 et une défaite face à l'Écosse dans le Tournoi des 6 nations. À 33 ans, Brice Dulin fait pourtant bel et bien partie du groupe des 42 pour préparer le mondial 2023 avec les Bleus.

Appelé pour la première fois en 2014 par Phillipe Saint-André, l'arrière français a souvent été bousculé dans la hiérarchie des Bleus. Le 17 octobre 2015, lors de la défaite historique des Français face aux All-Blacks, Brice Dulin est utilisé à l'aile. Un poste inhabituel pour lui, malgré déjà plusieurs apparitions avec le numéro 11 depuis la convocation de Scott Spedding. Brice Dulin effectuait son retour avec les Bleus en novembre 2020 face à l'Italie dans l'Autumn Nation Cup après plus de trois années d'absence.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Serin et Dulin de retour, Lebel et Jelonch absents ! La liste des 42 Bleus pour préparer la Coupe du monde est tombée.



Toutes les infos > https://t.co/NQOBfVf6vX#XVdeFrance pic.twitter.com/4STR8ZSWdD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 21, 2023

Une forte concurrence à l'arrière

C'est un des postes les plus convoités chez les Bleus. Depuis le début de son mandat, Fabien Galthié y a testé cinq joueurs : Anthony Bouthier, Melvin Jaminet, Max Spring, Thomas Ramos et Brice Dulin. Sans compter Romain Buros et Louis Bielle-Biarrey, qui n'ont aucune sélection avec les Bleus mais qui ont déjà été convoqués à Marcoussis pour préparer des matchs.

Héros de la victoire face au pays de Galles en mars 2021 dans les arrêts de jeu, Brice Dulin avait fait un retour mémorable avant de se faire passer devant par Melvin Jaminet et Thomas Ramos. Avec ses 36 sélections au compteur, l'Agenais pourra apporter de l'expérience à ses partenaires, lui qui a déjà disputé une Coupe du monde (2015) avec le XV de France.