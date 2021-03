QUELLE FIN DE MATCH. Car cette victoire française fera date, c’est certain. Les Bleus sont parvenus à arracher un succès qui donne le droit de rêver grâce à un ultime essai de Brice Dulin dans les tous derniers instants (80’+2), et ce alors qu’il fallait remonter tout le terrain pour renverser une situation bien mal embarquée. Mais après une pénalité, et une séquence incroyable dans les 22m, la conclusion s’est faite sur la largeur, et toute une équipe, tout un groupe, tout un pays, a pu exulter. Car le come-back des Bleus est incroyable !

À la 68ème minute, les mines étaient pourtant bien basses lorsque Paul Willemse se faisait exclure pour un contact dans la zone des yeux de son adversaire sur un déblayage, d’autant que cette décision prise après utilisation de la vidéo venait du coup annuler un autre essai de Dulin qui pouvait déjà sonner la révolte. Les Bleus étaient alors menés 20-27 par un Pays de Galles en place, dominateur quasiment sur toute la durée de ce match dans les impacts et très souvent dans l’avancée face à une défense française en souffrance.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Paul Willemse (France) reçoit un carton rouge contre le Pays de GallesMidi Olympique

Pour autant, on ne pouvait pas imaginer cette équipe de France tomber ainsi, au regard de ses frustrations malgré les bonnes intentions, pensant aplatir par Julien Marchand un peu plus tôt (64e). De frustrations en frustrations, on a donc eu le droit à une libération, acquise notamment à 14 contre 13, après les cartons jaunes contre Taulupe Faletau (72e) et Liam Williams (73e). Dans la foulée d’ailleurs, Charles Ollivon avait déjà montré une première voie en bonifiant le départ de Grégory Alldritt après une mêlée (77e, 27-30).

Pas de Grand Chelem pour le Pays de Galles

Le XV du Chardon est donc passé du Grand Chelem au bonus défensif en quelques instants, et donc dans une situation où les Bleus peuvent encore être sacrés. Ils avaient pourtant fait le break au retour des vestiaires, mettant davantage d’engagement et en étant récompensés d’un essai de Josh Adams largement commenté (50e, 17-27). Car suite à un jeu au pied de Justin Tipuric, et après une récupération notamment de Tomos Williams, Adams venait franchir la ligne malgré Dulin, Marchand et surtout la main de Cretin, qui n’a visiblement pas suffi à empêcher le toucher à terre…

On l’a compris, le scénario était assez dingue, avec déjà un 17-17 à la pause qui venait conclure un premier acte rythmé et intense, avec deux nations se rendant coup pour coup. Les Bleus prenaient les commandes rapidement, grâce à Romain Taofifenua en puissance (6e), mais les Gallois répondaient tout aussi vite par Dan Biggar en force suite à une succession de percussions (12e). Antoine Dupont bonifiait quant à lui un superbe jeu au pied de Dulin récupéré par Jalibert pour remettre les siens devant (14e), sauf que Josh Navidi trouvait à son tour la faille sur ce même jeu à une passe (18e).

Tournoi des 6 Nations 2021 - L'essai de Brice Dulin (France) qui offre la victoire à la France contre le Pays de GallesMidi Olympique

Ajoutons à cela les pertes sur blessures de Taofifenua au genou (20e) et Jalibert sur protocole (30e), et le jaune de Haouas (59e) pour mesurer toute la dramaturgie d’une soirée qui fera date, et qui replace donc le XV de France au 2e rang de ce Tournoi 2021 avant l’ultime réception de l’Ecosse pour tenter de soulever un trophée. Plus que jamais, cette équipe s’est donnée les moyens d’y croire et d'espérer, et a montré qu’elle voulait plus que jamais ce titre.