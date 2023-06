Auteur d’une saison majuscule avec le Stade rochelais, Brice Dulin (33 ans) devrait faire partie de la première liste que communiquera aujourd’hui le sélectionneur national Fabien Galthié. Comme nous vous l’indiquions dans le Midi Olympique de lundi, Baptiste Serin aussi.

C’est aujourd’hui, et possiblement aux environs de 16 heures, que Fabien Galthié et son staff communiqueront la liste des 42 joueurs amenés à préparer la prochaine Coupe du monde, prévue du 8 septembre au 28 octobre. Pour rappel, les Tricolores se regrouperont en stage à Monaco la première quinzaine de juillet avant de migrer, début août, dans un camping du Sud des Landes. Cette première liste est évidemment susceptible d’évoluer au gré des blessures ou des retours en forme des uns et des autres (le flanker toulousain Anthony Jelonch est attendu début août, par exemple). Le groupe définitif de 33 joueurs (19 avants et 14 trois-quarts) sera, lui, donné le 21 août à World Rugby.

Cette première liste pourrait comporter quelques surprises : selon les informations de nos confrères du Parisien que nous sommes aujourd’hui en mesure de confirmer, Brice Dulin devrait faire partie du groupe France. Champion d’Europe pour la deuxième année consécutive avec le Stade rochelais, le natif d’Agen (34 ans) a réalisé une saison en tout point exceptionnelle et devrait donc rejoindre Thomas Ramos et Melvyn Jaminet dans le fond du terrain tricolore. Pour mémoire, Brice Dulin n’a pas été titularisé en Bleu depuis le Tournoi des 6 Nations 2020 et une défaite au Stade de France face à l’Écosse (23-27).

Serin devrait également être présent

L’autre nom qui revient en boucle est celui de Baptiste Serin. Depuis trois ans, le demi de mêlée de Toulon est quelque peu boudé par les coachs du XV de France mais, au gré d’une saison particulièrement réussie dans le Var, pourrait retrouver, comme nous vous l’indiquions dans le Midi Olympique de lundi, le groupe tricolore pour ces longues semaines de préparation.

Baptiste Serin, demi de mêlée de Toulon, devrait poursuivre sur la lancée du premier stage, et être appelé dans la liste des 42. Icon Sport - Sportsfile

En revanche, Emmanuel Meafou, qui n’a pas encore son passeport français et s’est lourdement blessé au pied lors de la dernière finale de Top 14 (on craint au minimum six semaines d’absence), ne sera pas présent, c’est désormais une certitude.

La liste probable

Première ligne : Baille, Wardi, Gros, Marchand, Mauvaka, Bourgarit, Atonio, Aldegheri, Bamba ou Laclayat.

Deuxième ligne : Woki, Flament, R. Taofifenua, Willemse, Chalureau.

Troisième ligne : Alldritt, Ollivon, Cros, Macalou, Boudehent, Cretin, Bécognée, Tanga.

Demi de mêlée : Dupont, Lucu, Couilloud, Serin.

Demis d’ouverture : Ntamack, Jalibert, Hastoy.

Centres : Fickou, Danty, Moefana, Vincent, Gailleton.

Ailiers-arrières : Penaud, Villière, Ramos, Jaminet, Dumortier, Bielle-Biarrey, Lebel, Dulin.