L'EPCR a officialisé le nouveau format des coupes d'Europe. Parmi les nouveautés, les équipes affronteront quatre adversaires différents en poule.

Nouveau format pour les coupes d'Europe ! L'EPCR l'a officialisé ce mercredi, bien que des bruits courraient depuis plusieurs semaines. La grande nouveauté est le retour à un format multi-poules pour la saison prochaine. Exit donc les deux grandes poules de douze équipes comme lors de la saison actuelle. Les 24 clubs de Champions Cup seront répartis en quatre poules de six et les 18 clubs de l’EPCR Challenge Cup seront répartis en trois poules de six. Dans chaque poule, il ne pourra y avoir que deux clubs maximum issus du même championnat.

\ud83d\udce2 NOUVEAU FORMAT POUR 2023/2024



\ud83d\udd39Les 8 meilleurs clubs de @top14rugby, @premrugby & @urcofficial

\ud83d\udd394 poules de 6 clubs

\ud83d\udd39Les 4 meilleurs clubs se qualifient pour les huitièmes de finale



Découvrez les nouveautés de la saison prochaine \ud83d\udc47 — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) June 14, 2023

Deux clubs invités

"Notre objectif a toujours été de veiller à ce que tout le monde puisse facilement comprendre, s’impliquer et suivre nos tournois et de s’assurer que nous avons une structure qui crée un véritable enjeu sportif dans le plus grand nombre possible de matchs ", s'est réjoui le président de l'EPCR Dominic McKay. Autre nouveauté, la saison prochaine en Challenge Cup, deux clubs évoluant hors Top 14, Premiership et URC seront invités à participer. Début des compétitions, le vendredi 8 novembre. Les finales auront lieu les 24 et 25 mai 2024 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.