"Five O’Kloeck" : tournoi caritatif à Chamalières ce samedi 24 juin

L’association est née d’un drame de la vie qui a touché le prometteur seconde ligne des Espoirs de l’ASM, Thomas Kloeckner, victime d’un AVC en 2021. Retrouvé immobile par son papa après 48h de vide et de frayeur, le colosse s’est, aujourd’hui, reconstruit à force de courage. Sa bande de potes ne l’a jamais laissé tomber, au soutien depuis le début, allant jusqu’à créer cette association "Five O’Kloeck" pour la première édition d’un Tournoi à 5 de rugby à toucher visant à lever des fonds afin de financer une petite part d’autonomie.

Couronnée de succès, la première édition connaîtra une réédition, samedi 24 juin sur la pelouse du stade Chatrousse de Chamalières à partir de 10 heures. Cette fois-ci au profit de Noa Legros, un jeune joueur du centre de formation de l’ASM, ayant déclaré un cancer osseux appelé Sarcome d'Ewing qui se situe pour Noa dans le bas de son dos, en cours de saison.

Comme de coutume, la finale du Tournoi caritatif (sur inscription) "Five O’Kloeck" débutera à cinq heures pile, en présence de Thomas réintégré dans la maison Jaune et Bleu depuis cette saison en tant qu’éducateur. Pour soutenir l’Association, rendez-vous samedi prochain à Chamalières ou sur les réseaux sociaux de "Five O’Kloeck".