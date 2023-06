Si sa présence a été un temps remise en question, Emmanuel Macron était bien au Stade de France pour assister à la finale de Top 14 qui avait lieu ce samedi. Comme le veut "la tradition", le président de la République est descendu sur la pelouse pour saluer les joueurs avant la rencontre. À l'issue du match il a même partagé une bière avec les champions toulousains. Une bière cul sec qui a suscité de vives réactions.

Si la présence d'Emmanuel Macron avait été remise en question quelques jours avant le dernier choc du championnat, ce dernier était bien présent au Stade de France. Il n'a d'ailleurs pas dérogé à la règle en allant saluer l'ensemble des joueurs sur la pelouse avant le coup d'envoi. Malgré quelques sifflets du public, c'est en réalité à l'issue de cette rencontre que le président a été pointé du doigt.

Une fois le Bouclier soulevé par les Toulousains, le chef de l'Etat a souhaité descendre en coulisses pour féliciter les champions. Dans les vestiaires, le président a partagé une bière avec les hommes d'Ugo Mola. Seulement il ne l'a pas fait de manière "classique". Encouragé par les joueurs, Emmanuel Macron s'est prêté au jeu du cul sec. Des images rapidement devenues virales qui ont suscité beaucoup de réactions notamment dans le milieu politique.

La masculinité toxique dans le leadership politique en une image. https://t.co/jI6gNWksO5 — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) June 18, 2023

Sandrine Rousseau, députée écologiste a repartagé la vidéo sur Twiter avec le message suivant : "La masculinité toxique dans le leadership politique en une image". Laurence Rossignol, sénatrice socialiste a assuré : "Une bière cul sec? Qu'essaie-t-il de prouver? Qu'il est un vrai mec? Poncifs virilistes, populisme masculiniste et ringardise. Quel boulet!"

Une bière cul sec? Qu’essaie-t-il de prouver ? Qu’il est un vrai mec?

Poncifs virilistes, populisme masculiniste et ringardise. Quel boulet! https://t.co/8OP8WeTJg6 — Laurence Rossignol (@laurossignol) June 19, 2023

Pour ce qui est d'Arthur Delaporte, député et porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale, ce geste ne semble pas être passé non plus : "Un président de la République ne devrait pas faire ça. 50 ans de politiques de santé publique contre la consommation excessive d’alcool, le binge drinking… le message passé n’est clairement pas le bon". Au-delà des politiques, ces images ont forcément éveillé les débats dans les médias où le docteur William Lowenstein estime par exemple : "le côté festif 'Et glou et glou' est quand même un peu puéril. [...] C'est aussi un mauvais message pour les jeunes, qui sont 40% à pratiquer le "binge drinking" régulièrement et à boire le plus possible pour être bourré le plus rapidement possible. Il aurait bu en petites gorgées, ça aurait été sans doute moins grave."

Certains ont tout de même soutenu le président de la République comme Fabien Roussel, secrétaire général du parti communiste. "Je ne sais pas où Sandrine Rousseau va chercher ses mots… Partager un moment de bonheur et de liesse avec une équipe qui a fait un beau match collectivement, et boire une bière avec eux, c'est la France. Ça ne me dérange pas, au contraire. Il n'y a rien de choquant là-dedans.", a-t-il expliqué sur la matinale de France Info. Une bière qui n'a pas fini de faire parler...