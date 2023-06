Ce mercredi aura lieu le tirage au sort des poules de la Champions Cup version 2023/2024. Avec un tout nouveau format, les organisateurs espérent voir de très gros chocs dès la première phase. On vous dévoile ici quel pourrait être le meilleur tirage pour les clubs français, mais aussi le pire !

Les clubs français vont être fixés. Ce mercredi à la mi-journée, ils connaîtront leurs quatre adversaires en phase de poule de Champions Cup.

Mais avant toute chose, un petit point sur le nouveau format de cette édition 2023/2024. 24 équipes sont présentes sur la ligne de départ et seront réparties en quatre poules de six équipes. Dans chaque groupe seront présents deux représentants du Top 14, deux de Premiership et deux du United Rugby Championship.

Ensuite, aucune équipe du même pays ne se jouera lors de la première phase. Seront affrontées les quatre équipes restantes de la poule sans duel en aller-retour. Chaque formation jouera deux matchs à domicile et deux à l'extérieur. Deux clubs du Top 14 ne pourront donc pas se jouer avant les huitièmes de finale.

Les quatre premiers de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale tandis que tous les cinquièmes seront reversés en Challenge Cup.

Toulouse et La Rochelle dans le chapeau 1

Toutes les équipes qualifiées sont divisées en deux chapeaux. Dans le numéro 1, on retrouve le Munster, le Stade toulousain, La Rochelle et les Saracens. Autrement dit le champion de l'URC, le champion de Top 14, le tenant du titre en Champions Cup et le vainqueur de la Premiership.

Le chapeau 2 est donc composé de 20 formations : Bayonne, Bath, Bristol, Cardiff, Connacht, Stormers, Exeter, Glasgow, Harlequins, Leicester, Leinster, Lyon, Northampton, Toulon, Racing 92, Sale, Stade français, Ulster, Bordeaux-Bègles et les Bulls.

Les pires adversaires possibles pour les clubs français :

Leinster

Leicester

Stormers

Sale

Sachant qu'ils sont dans le chapeau 1, Toulousains et Rochelais ne peuvent pas croiser la route des Saracens et du Munster. Néanmoins, les Haut-Garonnais pourraient affronter dès la phase de poules leur bourreau, le Leinster. Ensuite, pourraient se dresser face à eux les finalistes de la Premiership et de l'URC (Sale et les Stormers), mais également le troisième du championnat d'Angleterre, à savoir les Tigers de Leicester.

Concernant les six autres clubs tricolores, ils peuvent hériter du même sort que les Toulousains et les Rochelais avec deux gros poissons en plus. Il leur sera effectivement possible de croiser la route des Saracens et du Munster, ce qui n'est pas le cas pour les coéquipiers d'Antoine Dupont et ceux de Grégory Alldritt.

Le meilleur tirage au sort possible pour les clubs français :

Bath

Exeter

Cardiff

Connacht

Prenons simplement les classements. Affronter le huitième et le septième de Premiership serait une bonne nouvelle pour un représentant français. Sans manquer de respect à Bath et Exeter, ils semblent en-dessous sur le papier. Concernant les Chiefs, ils vont perdre énormément de forces à l'intersaison (Sam Simmonds, Joe Simmonds, Jack Nowell...).

Pour le reste, les Blues de Cardiff ont terminé dixièmes de l'URC et seront les porte-drapeau du pays de Galles durant cette édition. Le Connacht a lui fini huitième et paraît être la province irlandaise la plus faible.

Pour simple information, la première journée de Champions Cup se jouera le week-end des 8,9 et 10 décembre prochain. La finale est prévue le samedi 25 mai 2024, sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium (Londres).