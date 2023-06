Ce mercredi 21 juin, à 13h30, auront lieu les tirages au sort de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Ils seront diffusés en direct sur Rugbyrama !

Le Stade rochelais fera-t-il le triplé et égalera-t-il Toulon (2013, 2014 et 2015) ? Toulouse pourra-t-il prendre sa revanche contre le Leinster après deux défaites en deux ans en demi-finale contre les Irlandais ? Un club français remportera-t-il encore la Challenge Cup après les succès de Montpellier, Lyon et Toulon ces dernières années ? À peine moins d'un mois après les sacres de La Rochelle et Toulon, respectivement en Champions Cup et Challenge Cup, les éditions 2024 des compétitions vont démarrer. Ce mercredi 21 juin, à 13h30, auront lieu les tirages au sort des poules des deux tournois. Ils seront diffusés en direct sur la chaîne Twitch de Rugbyrama, ainsi que sur notre site.

Un nouveau format

Pour la saison prochaine, retour à un format multi-poules. Exit donc les deux grandes poules de douze équipes, comme lors de la saison actuelle. Les 24 clubs de Champions Cup seront répartis en quatre poules de six et les 18 clubs de l’EPCR Challenge Cup seront répartis en trois poules de six. Dans chaque poule, il ne pourra y avoir que deux clubs maximum issus du même championnat. Début des compétitions, le vendredi 8 novembre. Les finales auront lieu les 24 et 25 mai 2024 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.