Le Stade toulousain vient d'être sacré champion de France face à La Rochelle au terme d'une superbe finale de Top 14. Mais pour arriver, jusqu'ici, les hommes d'Ugo Mola ont dû franchir de nombreuses étapes. Retour en cinq dates sur la saison des champions de France.

Le Stade toulousain a remporté ce samedi soir son 22ème boulier de Brennus en venant à bout des Rochelais dans les derniers instants de la rencontre. Premiers du classement à la fin de la quatrième journée, les Stadistes sont restés leaders jusqu'à la fin de la phase régulière sans presque jamais être inquiétés. Plusieurs matchs ont marqué, avec intensité, la saison des rouge et noir.

Bordeaux Bègles - Toulouse : 1ère journée (4 septembre 2022)

Première journée et premier gros choc de ce Top 14. Quoi de mieux qu'un UBB-Toulouse au stade Chaban-Delmas pour démarrer la saison ? Menés au score 22-9 à 25 minutes de la fin du match, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont su renverser la tendance grâce à deux essais conclus en bout de ligne par Matthis Lebel puis Romain Ntamack. La fin de match, particulièrement tendue, a été marquée par un essai refusé à l'ailier bordelais Madosh Tambwe suite à un en-avant. Mais aussi par le carton rouge reçu par Alban Placines à trois minutes de la fin donnant la possibilité à Maxime Lucu de redonner l'avantage à Bordeaux. Le demi de mêlée échouera finalement sa pénalité. Le score en restera là, victoire toulousaine en terres bordelaises 26 à 25.

Toulouse - Stade Français : 10e journée (5 novembre 2022)

Le premier du classement reçoit son dauphin dans un match sans les internationaux qui participent à la Tournée d'automne. L'occasion pour de nombreux jeunes espoirs de s'illustrer avec l'équipe première. Nelson Épée, Yannick Youyoutte ou encore Théo Ntamack sont titulaires. Tout au long du match, les hommes d'Ugo Mola courent après le score, jusqu'à la dernière minute et un essai de Paul Costes, trois-quarts centre alors âgé de 19 ans. L'international des moins de vingt ans va permettre à son équipe d'égaliser sur la sirène et de se maintenir sur la première marche du classement. Score final : 16-16.

Toulouse et le Stade français se partagent les points à Ernest-Wallon !



Le film du match > https://t.co/0XftCs5Fgl pic.twitter.com/zpA5zK2fP6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 5, 2022

Toulouse - Castres : 13e journée (23 décembre 2022)

Les fêtes approchent, c'est la fameuse journée des derbys, et le Stade toulousain affronte le vice-champion de France, le Castres olympique, au Stadium de Toulouse. Dans un match assez serré où les deux équipes se donnent coup pour coup, Melvin Jaminet assure la victoire des siens en inscrivant cinq pénalités et une transformation soit un total de 17 points pour son équipe. Face à lui, Julien Dumora réalise également une belle performance avec 15 points face aux perches. Avec cette nouvelle victoire, le Stade toulousain confirme son excellent début de saison.

Racing 92 - Toulouse : 20e journée (5 mars 2023)

À la Paris-La Défense Arena, les deux équipes nous livrent un match époustouflant. Privés de nombreux de leurs internationaux, le Racing 92 et Toulouse peuvent compter sur de superbes individualités. Alors qu'il démarre la rencontre sur le banc des Rouge et Noir, Dimitri Delibes remplace Retière dès la 19ème minute et inscrit un doublé en première mi-temps, permettant aux siens de mener 26 à 20 à la pause. Au retour des vestiaires, les deux adversaires continuent sur cette lancée mais c'est bien Toulouse qui prend l'avantage et confirme sa position de patron du Top 14 en s'imposant 35 à 39 malgré l'absence de plusieurs cadres comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Julien Marchand.

\ud83c\udfc5 Toulouse résiste au retour du Racing et sort vainqueur d'un match très plaisant



Le film du match 👉 https://t.co/eDFslUjl6Z pic.twitter.com/V6JGCYoJfd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 5, 2023

Leinster - Toulouse : demi-finale Champions Cup (29 avril 2023)

S'il y a eu des matchs où tous les voyants étaient au vert, d'autres rencontres étaient bien plus compliquées pour les Stadistes. Ce jour-là, les joueurs retrouvent l'Aviva Stadium de Dublin pour affronter les Irlandais du Leinster en demi-finale de Champions Cup. Dans un match qui s'annonce serré, les hommes de Léo Cullen ne laisseront aucune chance et étouffent les Toulousains sur chaque prise de balle. Les hommes d'Ugo Mola laissent filer leur rêve de sacre européen en s'inclinant 41 à 22. Ce match sera un tournant dans la saison des Toulousains qui s'en serviront de tremplin pour se projeter vers les demi-finales de Top 14 et préparer leur 22ème sacre obtenu ce samedi soir face aux Rochelais.