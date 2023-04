Comme en 2022, Toulouse voit son parcours européen s'arrêter en demi-finale face au Leinster. Sur le score de 41 à 22, les Rouge et Noir ont concédé une défaite logique tant les Irlandais ont maîtrisé leur sujet. Avec 5 essais encaissés, les Haut-Garonnais n'ont pas pu peser sur cette rencontre.

Remake ! Le souvenir du 14 mai 2022 était encore tout frais dans les têtes irlandaises et françaises. Même heure, même stade, mêmes équipes, mêmes enjeux ! Devant près de 55 000 personnes, la tension était palpable puisqu'une finale de coupe d'Europe était tout simplement en jeu entre ces deux mastodontes du rugby européens (9 titres au total). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle a été au rendez-vous.

Encore dans le coup à la mi-temps

La première période s'est déroulée avec une intensité folle. Bien que les Haut-Garonnais aient entamé cette rencontre avec de bonnes intentions (essai d'Ahki à la 8e), ce sont les Irlandais qui ont pris l'ascendant ! Et cela a débuté juste après le carton jaune reçu par Ramos (16e). 10 minutes en infériorité numérique durant lesquelles les Leinstermen en ont profité pour inscrire deux essais (doublé de Conan).

Pire pour les Toulousains, Sheehan faisait le break avec un troisième essai très opportuniste (27e). Pris par la vitesse des locaux, les visiteurs n'ont pourtant pas lâché le morceau et, à force d'abnégation, ont pu recoller au score suite à un essai inscrit par Meafou (35e). Ainsi, à mi-chemin dans cette demi-finale (27 à 14), ce sont les Boys in blue qui avaient une main sur le ticket pour aller en finale mais on sentait que tout peut encore se passer en seconde période.

Marée bleue

Malheureusement pour Toulouse, la seconde période ne sera pas synonyme de come-back. Si Ramos ramenait le score à 27 à 17 (56e), le carton jaune récolté par Neti (57e), rabattait les cartes de cette rencontre. Comme en première période, les Rouge et Noir ont cédé du terrain en infériorité numérique. Van der Flier (58e) et Jenkins (64e) donnaient de l'air au Leinster qui, comme à son habitude cette saison approchait son quota de 6 essais.

Touchés moralement, asphyxiés physiquement, les hommes d'Ugo Mola n'ont jamais réussi à inverser la tendance. Pour l'honneur, ils ont inscrit un essai sur la dernière action de cette demi-finale qui au final, ressemble à s'y méprendre à celle perdue l'an dernier face au Leinster au même stade de la compétition.

Le Leinster vers une cinquième étoile ?

Demain, les Irlandais pourront regarder avec sérénité l'autre demi-finale entre La Rochelle et Exeter. Quoi qu'il en soit, la formation de Leo Cullen sera au rendez-vous de "sa" finale le 20 mai prochain à l'Aviva Stadium. Pour eux, l'enjeu sera de rejoindre le Stade Toulousain au rang des clubs les plus titrés dans la compétition (5 titres pour les Toulousains, 4 pour les Leinstermen). Comme en 2022, la finale pourrait encore voir les Rochelais et Boys in blue s'affronter pour une belle revanche !

Pas de regret

Le Stade Toulousain n'aura pas à nourrir de regret au terme de cette rencontre. Dominés dans le combat, ils ont toujours eu un temps de retard. Certes, les deux cartons jaune les ont pénalisés mais sur l'ensemble du match, le contenu était trop maigre pour rivaliser avec cette équipe du Leinster si confiante et conquérante. Les Rouge et Noir vont désormais devoir se consacrer au Top 14 pour aller chercher un nouveau titre !