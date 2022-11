Il y avait forcément de l'enjeu, de la tension et l'envie de bien faire entre les deux premières équipes du championnat. Le leader toulousain detenait 9 points d'avance sur son dauphin parisien et comptait bien les conserver malgré les nombreuses absences des ses internationaux. Paris était clairement venu pour essayer faire un coup à Ernest-Wallon et tenter de regagner son retard au classement.

Tôt dans la rencontre, Toulouse se met à la faute et le buteur parisien Joris Segonds donne de l'avantage dès la sixième minute grâce une mêlée remportée par ses avants. Une première mi-temps brouillonne rythmée entre de nombreuses fautes de mains, des mêlées peu stables et beaucoup de jeu d'occupation. Quelques chevauchées intéressantes et une grosse activité du jeune Théo Ntamack venaient égayer un premier acte peu animée. Un fait un peu particulier est venu interrompre la rencontre : des activistes politiques se sont accrochés aux poteaux pour lutter contre l'utilisation du 49.3. Decrochés en quelques minutes de leur perchoir, la rencontre a pu reprendre. Plus tard dans la mi-temps, Toulouse est revenu au score à la 37ème minute grâce à Graou juste avant que Segonds ne claque un drop sur la sirène. Paris a su jouer le rôle d'outsider et profiter des erreurs toulousaines tout aussi nombreuses que les internationaux partis avec le XV de France.

Plus d'information à suivre...