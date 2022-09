No hay billetes ! C'est à guichet fermé que s'est tenue cette première affiche du dimanche soir. L'Union Bordeaux-Bègles a accueilli son voisin du Stade Toulousain dans un stade Chaban-Delmas en folie. Une folie qui a aussi eu lieu dans les compositions d'équipes. Dupont, Marchand, Jelonch, Ntamatk d'un côté, Lucu, Moefana, ou encore Tambwe de lautre. Mais mieux encore, la folie s'est déroulée sur la pelouse.

Ce sont les Toulousains qui sont le mieux entrés dans cette rencontre. Les coéquipiers d'Antoine Dupont ont enchaîné les temps de jeu dans le camp bordelais. Ce sont eux qui avaient la possession du ballon. Et, logiquement, Thomas Ramos permettait au Stade Toulousain d'être devant (0-6, 14e). Après un quart d'heure sans voir le jour, les hommes de Christophe Urios vont enfin monopoliser la gonfle et savoir bien la manier. Dynamique dans les 22m toulousains, les avants de l'UBB ont avancé d'une dizaine de mètres avant que Maxime Lucu décide d'écarté vers l'aile ou Rémy Lamerat, tout en puissance, a inscrit en coin le premier essai du match (8-6, 22e).

Un essai qui a permis à Bordeaux de prendre la tête et de se libérer. Et notamment sa nouvelle pépite de 25 ans qui arrive des Bulls, Patiyo Tambwe. Après un jeu au pied rasant de Buros, l'ailier accélère et est le plus prompt face à deux Toulousains pour inscrire son premier essai en France (15-9, 29e). Et quatre minutes plus tard, Tambwe a encore montré sa vitesse aux amateurs du rugby français. Bien lancé par l'ancien Toulousain Holmes, l'ailier perce la défense toulousaine pour inscrire son doublé. L'Union Bordeaux-Bègles a su maîtriser la deuxième partie de la première mi-temps pour prendre un avantage large, et avoir, déjà, le bonus offensif (22-9).

Toulouse refait son retard en 3 minutes

Une première période de folie qui s'est continué dans le second acte. Si les dix premières minutes ont été un peu plus brouillonnes suite à des changements, les Toulousains, comme lors du début de match, a appuyé sur l'accélérateur et a fini, cette fois, par aller à dame. C'est d'abord Lebel après une belle action toulousaine dans les 22m bordelais qui a trouvé la solution suite à une merveille de chistera de Roumat (22-19, 56e). Bordeaux-Bègles n'a pas eu le temps de respirer que les hommes d'Ugo Mola sont revenus dans les 22m de l'UBB après le renvoi. Et cette fois, c'est Romain Ntamack qui a résisté à plusieurs plaquages et qui a inscrit, sous les poteaux, le deuxième essai des Stadistes qui leur permet de passer devant. (22-23, 59e).

Après avoir laissé passer l'orage, Bordeaux s'est de nouveau montré dangereux et a pu repasser devant grâce à la botte de Jalibert (25,23, 63e). La tension était bien présente dans ce match, mais elle n'a pas empêché les 30 acteurs de continuer à jouer. Et c'est Toulouse qui en a profité pour repasser devant grâce à une pénalité de 40m excentrée de Jaminet (23-26, 67e). La fin de match crispante verra Jalibert par deux fois, dont une pénalité à 40m face au poteau, et Lucu sur une tentative lointaine, manquer la cible qui aurait permis aux joueurs de l'UBB de l'emporter.

C'est donc finalement Toulouse qui s'impose 26 à 25 sur la pelouse de Bordeaux. Dans un match de « dingue » tellement les deux équipes ont proposé du jeu, les Toulousains font le bon coup de la première journée en s'imposant chez un concurrent direct à la phase finale.