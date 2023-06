La Rochelle s'est inclinée en finale du Top 14 face à Toulouse ce samedi, au terme d'un match au scénario épique (29-26). Une défaite qui laisse un goût plus qu'amer aux Maritimes, qui voient leur rêve de doublé s'envoler. Une question se pose alors au vu de l'immense déception que représente ce revers : la saison rochelaise est-elle ratée ?

À côté des chaudes larmes de bonheur qui coulaient sur les joues de Romain Ntamack et Thomas Ramos, il y avait les larmes amères de détresse de Dillyn Leyds et des frères Boudehent. Que le dénouement de cette finale de Top 14 mémorable fut cruel pour le Stade rochelais. Dominateur, le club à la caravelle se voyait déjà champion de France à deux petites minutes de la fin du match. Mais face à Toulouse, la moindre erreur se paye cash. Une montée suicidaire d'Ulupano Seuteni, un plaquage manqué de Dillyn Leyds et voilà que Romain Ntamack crucifiait La Rochelle d'une course légendaire de plus de soixante mètres. Exécutés, les Rochelais ne parvenaient jamais à revenir et laissaient ici échapper leurs espoirs de premier Bouclier de Brennus. La soirée qui se voulait historique s'est transformée en cauchemar pour les Jaune et Noir, qui resteront longtemps traumatisés par cette désillusion éternelle.

"Il m'a fallu quelques minutes à la fin du match, confiait Brice Dulin au micro de Canal +. C'était vraiment une colère froide parce que la dernière action, je la sens arriver... On a été passifs sur une action et avec des joueurs de classe en face, une étincelle suffit. On ne peut s'en prendre qu'à nous-même. C'est fait, place au futur". Mais avant de penser à la saison prochaine, il faut passer par la case bilan. Et évidemment, la question se pose désormais : la saison de La Rochelle est-elle ratée ?

Le titre en Champions Cup comme preuve de réussite ?

Tout est relatif, diront certains. En tout cas le constat est clair : après le dernier match de l'exercice 2023/24, les joueurs, dirigeants et supporters du Stade rochelais sont déçus. À chaud, le président Vincent Merling l'avouait : "Non, nous ne pouvons pas dire que la saison est réussie. Nous étions venus chercher le titre de champion de France, le doublé. À quelques minutes de la fin, nous étions dans le bonheur. Il a suffi un fait de jeu et nous avons perdu..." Même si évidemment, quelques minutes après la déception d'une vie, il est difficile de retenir d'être positif, il faut rappeler que La Rochelle avait réussi l'impensable cette saison, en remportant pour la deuxième fois de suite la Champions Cup.

En plus, cet exploit majeur face au Leinster fut sûrement un des plus grands moments du rugby français sur la scène européenne, au vu du scénario du match. Est-ce qu'alors, remporter un trophée majuscule est une preuve irréfutable de la réussite d'une saison pour un club de rugby ? Pour beaucoup d'équipes, la réponse est oui. Pour La Rochelle, qui a des ambitions toujours plus hautes et qui avait surtout l'occasion de réaliser un doublé historique, la question a le mérite d'être posée. Surtout au vu de la supériorité des hommes de Ronan O'Gara dans la seconde partie de la saison et des déclarations du technicien irlandais ces derniers jours. "Si nous jouons notre jeu, personne ne peut nous battre", avait-il assumé en amont de cette finale de Top 14 tant attendue. Force est de constater que La Rochelle a donc failli. Chacun se fera alors son jugement mais ce samedi soir, ce sont bien la tête basse que les Maritimes sont partis en vacances...