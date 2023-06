Romain Ntamack, auteur d’un match moyen au Stade de France, a pourtant sorti une action de grande classe pour crucifier le Stade rochelais dans le money time.

Ce fut une finale, une vraie. Un match âpre, intense, disputé jusqu’au bout entre deux équipes se rendant coup pour coup. À Saint-Denis, il y eut néanmoins quelques éclairs notables et qui auraient pu, tous ou presque, être décisifs. Samedi soir, les Toulousains avaient donc fait le choix de mettre, sur les premiers temps de jeu rochelais, une immense pression et l’on vit, souvent, les Rouge et Noir - et plus précisément Romain Ntamack - se jeter sur le porteur de balle héritant de la passe de Tawera Kerr-Barlow. Et à la 24 ème minute, le tableau noir prit forme ainsi sur la pelouse du Stade de France : pressé par Ntamack sur un ballon lent, Jonathan Danty commettait un en-avant assez balourd, lequel était aussitôt récupéré par le trois-quarts centre toulousain, Santiago Chocobares. Le Puma, après une percée de quarante mètres, marquait le premier essai de la rencontre sans plier toutefois celle-ci.

De l’ombre à la lumière !

On retint, dans le camp adverse, la riposte quasi-immédiate des Rochelais qui permit à l’équipe de Ronan O’Gara de quitter la pelouse avec un match nul. À la 38 ème minute, survint ainsi quelque chose qui ne produit que rarement, dans notre petit monde : un en-avant de François Cros dans son propre camp. À l’issue de celui-ci, Gregory Alldritt faisait du grabuge derrière la mêlée rochelaise et créait un point de fixation à quelques centimètres de l’en-but toulousain. Dans la foulée, Tawera Kerr-Barlow évitait Julien Marchand d’un crochet remarquable et marquait le premier essai des champions d’Europe.

Le tournant ? Il survint en réalité à la 79 ème minute alors que l’on pensait les Rochelais déjà champions. Sur une action anodine et après plusieurs temps de jeu, Romain Ntamack contournait UJ Seuteni, prenait de vitesse Dillyn Leyds et toute la défense rochelaise et, après une course de soixante mètres, marquait un essai magnifique. "J'aurais pu être l'homme de la défaite, finalement, je suis l'homme du match", lançait par la suite le bonhomme, les larmes aux yeux, au micro de Canal +. Thomas Ramos saluait aussi son ouvreur : "Tu as l'impression qu'il loupe tout et après tu vois le caractère du mec..." Quel mental, Ntamack ! Lui qui, deux minutes plus tôt, avait commis un en-avant grossier avant de rater une pénaltouche pourtant facile. Il ne faut jamais enterrer un champion….