Elle était attendue et elle répondu aux attentes. Découvrez ou revivez les moments forts de cette finale 2023 entre Toulouse et La Rochelle en vidéo.

Le coup d'envoi

C'était la fête au stade de France, avec des supporters des deux équipes venus en nombre pour les soutenir bruyamment. Les spectateurs étaient présents assez tôt à leurs places pour faire monter la température

La sortie des joueurs pour cette grande finale ! ?@StadeToulousain / @staderochelais c’est maintenant sur CANAL+ ! pic.twitter.com/mxxKYtNciS — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

Le coup d'envoi a pu donner un aperçu de l'ambiance qui allait accompagner les 30 acteurs tout au long de la rencontre.

Le premier essai de la partie

C'est Santiago Chocobares qui profite de la maladresse de Jonathan Danty. Le centre reçoit une passe mais contrôle mal le ballon. Son adversaire s'en saisit et s'échappe à toute vitesse pour aller marquer.13-3 à la 23e minute de jeu.

ENORME !! \ud83d\udd25



Chocobares aplatit le premier essai du match du match ! Le @StadeToulousain mène 13/3 dans cette finale !#FinaleTOP14 pic.twitter.com/xmpebACSg3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

Kerr-Barlow répond juste avant la pause

Une mêlée introduction rochelaise sert d'ultime opportunité aux Jaune et Noir pour revenir au score avant de rentrer aux vestiaires. Grégory Alldritt s'extirpe de la mêlée, manque de marquer près de la ligne. Pas grave : quelques relais plus tard, c'est Kerr-Barlow qui se faufile et inscrit le premier essai des siens. Avec la transformation d'Hastoy, 13-13 et mi-temps.

Le @staderochelais revient au score juste avant la mi-temps avec cet essai de Kerr-Barlow !

13/13, retour aux vestiaires ! #FinaleTOP14 pic.twitter.com/V4rIoko4dj — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

Le Stade rochelais prend le lead après la pause

Le déclencheur, c'est cette remise intérieur pour Pierre Bourgarit, bien lancé dans l'intervalle. Le talonneur progresse très bien, ce qui permet une ouverture à Antoine Hastoy, bien stoppé par Romain Ntamack. Mais dans la foulée, Uini Atonio relève le ballon et peut se jeter dans l'en-but.

L'essai de la gagne de Romain Ntamack

Le Stade toulousain est revenu petit à petit, par coups de pied. Même si l'en-avant puis la pénaltouche de Romain Ntamack ont donné la sensation que les Haut-Garonnais ne reviendraient pas, le demi d'ouverture a profité d'une ouverture dans la défense rochelaise (provoquée par une montée en pointe) pour accélérer et inscrire un essai de 60 mètres. Sublime.

L'ESSAI DE LA GAGNE !! @RomainNtamack aplatit un incroyable essai à 1 minute de la fin du match et offre le Brennus au @StadeToulousain !#FinaleTOP14 pic.twitter.com/6FT3YOHIhU — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

Le coup de sifflet final et les Toulousains qui soulèvent le bouclier

Il restait une poignée de secondes avant la sirène. Les Toulousains sont parvenus à réceptioner le renvoi d'Antoine Hastoy. Dès lors, l'idée était de faire tourner le chrono et sortir le ballon. Comme un symbole, c'est Romain Ntamack qui envoyait le ballon en tribunes.

? #FinaleTOP14 | Le Stade Toulousain remporte le bouclier de Brennus ! Quelle fin de match ?

\u25b6\ufe0f Suivez la finale en direct : https://t.co/rU0jgaVOtD pic.twitter.com/4O3hIvKvNx — francetvsport (@francetvsport) June 17, 2023

\ud83c\udfc9 #FinaleTOP14 | Antoine Dupont soulève le bouclier de Brennus \ud83d\udc4f pic.twitter.com/PznvdtXgGo — francetvsport (@francetvsport) June 17, 2023

Antoine Dupont, capitaine de Toulouse, pouvait plusieurs minutes plus tard soulever le bouclier de Brennus avec le All Black Charlie Faumuina, qui allait tirer un trait sur une grande et belle carrière.