Émoussé après une rude finale, François Cros est revenu sur le désir de priver le Stade rochelais d’un doublé Top 14 - Champions Cup. Le flanker toulousain est également revenu sur la dernière action magistrale de Romain Ntamack.

François, quelle est votre première réaction après cette finale au scénario fou ?

C’est un match assez incroyable. On démarre bien mais je fais une erreur qui leur permet de revenir à 13-13 en fin de première période. On s’est remis sous pression, ils ont remarqué, puis on a cette occasion à la 75ème minute et Romain (Ntamack) ne trouve pas la touche. Il s’en veut terriblement mais on lui dit tous que ce n’est pas fini et qu’il faut y croire. Et cela montre à quel point Romain est un champion, il a réussi à se remettre la tête à l’endroit et c’est magnifique de le voir marquer ce dernier essai qui nous libère à la dernière minute. C’est un scénario complètement fou et cela rend la victoire encore plus belle !

Comment vivez-vous ce dernier essai ?

C’est fou ! C’est une action qui part de loin… Et comme je l’ai dit il s’en voulait tellement de manquer cette pénaltouche qu’il a eu un supplément d’âme pour finalement marquer ! J’ai essayé de le suivre mais j’avais des crampes au bout de dix mètres (rires).

Comment avez-vous vécu cette finale rugueuse ?

On savait que cela allait être un match physique entre deux belles équipes. Cela a été le cas, La Rochelle a insisté avec des pénaltouches mais on a su résister. On prend cet essai d’Atonio et je crois que c’est encore moi qui me fais avoir sur un écran de Grégory Alldritt… Cela fait beaucoup à mon compte. Mais à force de ne pas lâcher, de prendre les points sur des pénalités, on passe à 22-20 et sur le renvoi on fait une boulette. On y a cru, tout simplement. C’est énorme de gagner comme cela.

Vous avez été dominés en mêlée, quel est votre ressenti ?

Il faudra revoir les images parce qu’il y en a deux ou trois où je pense qu’on prend le dessus. Maintenant on savait qu’ils étaient performants dans ce domaine, ils ont appuyé là-dessus mais on a été solidaires, c’est positif. Notre défense de ballon porté a été performante et c’est en partie grâce à cela que nous avons gagné. On a été pris en mêlée, ils étaient sereins en conquête mais on les a bien contrés. Je ne sais pas comment l’ont vécu les piliers (rires) mais on est juste heureux d’être champions. Je ne pense pas qu’on regardera ces séquences à la vidéo (rires) ! Je pense que cela va être la folie à Toulouse.

La Rochelle n’a pas marqué sur ballon porté, est-ce également une réussite ?

Bien sûr, on sait que les mauls sont l’une de leurs principales forces. Et quand on a vu qu’en début d match ils tentaient les pénalités au lieu d’aller en touche, on s’est dit qu’on était en train de prendre l’ascendant psychologique. Cela nous a souri et quand on défend bien les mauls, cela nous donne un surplus d’énergie et à l’inverse cela met un petit coup sur la tête sur les adversaires.

Vous avez été dominés en possession, n’y a-t-il pas le sentiment que cette finale s’offrait aux Rochelais ?

Je ne sais pas… La première période est top si on enlève les deux dernières minutes. Si on tourne à 13-6 à la pause, le match est différent. Ils reviennent et forcément le scénario s’inverse mais on savait qu’on avait un banc costaud. La fraîcheur des entrants nous a permis de tenir et l’exploit de Romain nous a finalement offert le titre.

Qu’avez-vous pensé de la performance de Romain Ntamack ?

C’est un joueur de classe mondiale qui l’a montré ce soir. Je suis heureux pour lui parce que tout le monde lui serait tombé dessus si on avait perdu à cause de cette pénaltouche. Mais sa force de caractère a été impressionnante.

Que retenez-vous de cette saison ?

La période de doublons. Contrairement à l’année dernière, cela a été notre gros point fort on a pu rester premiers, puis se qualifier directement en demi-finale. Chaque année on a des joueurs importants qui quittent le club et je pense grandement à eux ce soir. C’était important de valider cette saison. Je pense notamment à Charlie Faumuina qui finit sur un nouveau titre, c’est à la hauteur du joueur qu’il est.

Vous avez soulevé trois fois le bouclier de Brennus en quatre saisons. Qu’est-ce que cela vous fait ?

C’est une belle stat’ non (rires) ? On a eu la chance de faire le doublé il y a deux ans et quand on réalise cet exploit on a envie que cela nous appartienne. On avait la possibilité de priver La Rochelle de ce sentiment-là et cela faisait partie des leviers des motivations. Après deux demi-finales perdues la saison passée, on avait à cœur de retourner en finale et de remporter un titre. On va prendre un peu de temps pour savourer, la Coupe du monde arrivera plus tard (rires) ! On sera libéré de cette saison.