Malgré une faillite quasi-totale en mêlée fermée, le Stade toulousain a remporté son 22e bouclier de Brennus.

"Il faudra qu’on soit très propres sur les basiques de ce sport." Antoine Dupont avait annoncé la couleur vendredi en conférence de presse. Pour le capitaine du Stade toulousain, face à une équipe rochelaise dense à l’extrême et structurée pour jouer sur cette force, son équipe avait l’obligation de répondre présent dans le défi physique. Ils l’ont fait sur les ballons portés des Maritimes. Rares sont les équipes à ne pas avoir encaissé un essai cette saison sur groupé pénétrant de Will Skelton et ses potes. Samedi soir, les joueurs de Ronan O’Gara n’ont pas dérogé à leurs habitudes. Ils ont constamment usé de cette force, enchaînant les ballons portés les uns après les autres. Souvent, ils ont avancé. Jamais, les Toulousains n’ont cédé.

L'esprit d'initiative a tout changé

En revanche, si le Stade toulousain a bien failli passer à côté de sa finale, c’est en grande partie à cause de sa mêlée. Durant la rencontre, l’arbitre du match Tual Trainini a ordonné sept mêlées fermées. Une seule n’a pas débouché sur un avantage rochelais, celle de la 76e minute. Avant ça ? En première période, les deux premières mêlées disputées se sont conclues par autant de pénalités pour les partenaires de Grégory Alldritt. La troisième est à l’origine du premier essai rochelais signé du demi de mêlée Tawera Kerr-Barlow (39e). Et la seconde période s’est enchaînée sur la même tonalité. A tel point qu’à cinq minutes de la fin de la rencontre, les spectateurs rochelais commençaient à sérieusement bomber le torse, sûrs que leur équipe fonçait tout droit vers leur premier titre de Champion de France. À juste titre. Privés de ballons sur ce secteur de jeu, on voyait mal alors comment les hommes du manager Ugo Mola allaient bien pouvoir s’en sortir…

Seulement, la veille dans les entrailles du Stade de France, Antoine Dupont, à l’instant d’évoquer la stratégie de son équipe, avait ajouté cette petite phrase : "Il faudra également garder notre esprit d’initiative. C’est ce qu’on essaie de cultiver toute la saison. Il n’y aura probablement pas beaucoup d'opportunités. Il faudra les saisir." Sans doute son demi d’ouverture Romain Ntamack, jusque-là assez discret et parfois maladroit, s’est-il souvenu du message de son partenaire à l’instant de jouer ce dernier ballon. Le ballon de la dernière chance. Celui qui a mené le Stade toulousain vers son 22e bouclier de Brennus et fait oublier la faillite de sa mêlée.