On connaît le groupe des Samoa pour la préparation de la Coupe du monde, qui débute en septembre en France. Plusieurs joueurs bénéficient de l'évolution de la règle sur l'éligibilité.

La sélection des Samoa a désigné un premier groupe de 40 joueurs pour la Coupe du monde 2023. Après la période de trois ans sans sélection, plusieurs joueurs déjà internationaux par ailleurs découvrent la nation entraînée par Seilala Mapusua. Les anciens All Blacks Charlie Faumuina, Steven Luatua et Lima Sopoaga, ou encore l'ex-Wallaby Christian Leali'ifano et l'Américain Titi Lamositele sont sélectionnés.

On retrouve aussi Michael Ala’alatoa (Leinster), Fritz Lee (Clermont), Theo McFarland (Saracens) et Jordan Taufua (Lyon). Outre Faumuina, UJ Seuteni, qui a pris part à la finale de Top 14 ce samedi soir avec La Rochelle, est dans le groupe. Neuf joueurs n'ont pas encore de sélection (astérisque).

Le groupe des Samoa

Avants : Michael Ala’alatoa, Brian Alainu’uese, Paul Alo-Emile, Michael Curry, So’otala Fa’aso’o*, Miracle Fai’ilagi*, Charlie Faumuina*, Jack Lam, Seilala Lam, Titi Lamositele*, Jordan Lay, Fritz Lee, Genesis Mamea-Lemalu, Steven Luatua*, Sama Malolo*, Theo McFarland, Alamanda Motuga, Ray Niuia, Taleni Seu, Samuel Slade, Jordan Taufua, Luteru Tolai, Jeffery Toomaga-Allen, Tietie Tuimauga, Chris Vui.

Backs : Nigel Ah Wong, Ereatara Enari, Neria Fomai, Stacey Ili, Christian Leali’ifano*, D’angelo Leuila, Tumua Manu, Melani Matavao, Tim Nanai-Williams, Duncan Paia’aua, UJ Seuteni, Lima Sopoaga*, Martini Talapusi*, Jonathan Taumateine, Danny Toala.

Les matchs de préparation se disputeront face au Japon, aux Fidji, aux Tonga et à l'Irlande. Pour la Coupe du monde, les Samoa se retrouvent dans le groupe D, avec l'Angleterre, le Japon, l'Argentine et le Chili.