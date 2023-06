Interrogé ce vendredi par nos confrères de La Montagne, le président de l'ASM Jean-Claude Pats a confié que le club auvergnat connaissait quelques difficultés financières. Il annonce aussi que la prise de pouvoir à 100% de Michelin dans le capital du club était primordiale pour la survie du club dans l'élite et même dans le monde professionnel.

Ce vendredi, l'ASM annonçait une grande nouvelle : le groupe Michelin a décidé de prendre les choses en main et est devenu, depuis mardi, actionnaire à 100% de l'écurie clermontoise. Une décision nécessaire afin de "construire de nouvelles fondations stables sur le plan économique", annonçait le communiqué du club. Une justification largement argumentée par le président clermontois, Jean-Claude Bats. Arrivé en janvier 2023 à la tête du club, le dirigeant a accordé un entretien à nos confrères de la Montagne, dans lequel il dresse un bilan, chiffré : "Le club a perdu cette saison près de 6,5 millions d’euros. C’est un déficit substantiel lié à des raisons structurelles et conjoncturelles propre au club et qui dépassent le club. En Top 14, la majorité des clubs ne gagne pas d’argent et peu font des bénéfices."

Un constat édifiant, qui a obligé Michelin à faire un effort financier afin de permettre au club de survivre, tout simplement. Pats explique même que sans cet investissement, l'ASM allait droit dans le mur : "A minima, le club allait être relégué, au pire, il pouvait disparaître. Les fonds propres du club étaient à zéro, la trésorerie aussi, ou presque. La seule solution était d’augmenter le capital. Ce que l’ASM Omnisports ne pouvait pas faire, car c’est une association et elle n’a pas les fonds. Le groupe Michelin injecte 11 millions d’euros et devient propriétaire du club à 100 %."

\ud83d\udea8 Par un communiqué publié ce vendredi, l'ASM Clermont a annoncé que le groupe Michelin devenait actionnaire à 100% du club auvergnat !https://t.co/tYQtV9h8ra — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 16, 2023

Avec ce nouvel investissement, l'avenir de Clermont semble un peu s'éclaircir, d'autant plus que le club a décidé de créer un nouveau poste de Directeur Génral, qui sera occupé par Benoît Vaz.