Benoit Jasmin ne portera pas le maillot de Carcassonne la saison prochaine. Au club depuis 2016, entrecoupé d'une saison du côté de Grenoble, c'est une page qui se tourne pour l'ailier de 32 ans. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne serait pas conservé par le club au vu des difficultés rencontrées.

Benoit Jasmin c'est 127 matchs et 25 essais sous les couleurs de Carcassonne. Incontournable de l'effectif audois ces dernières années, l'ailier ne sera plus un joueur de l'USC la saison prochaine. Relégué en Nationale à l'issue du dernier exercice, le club rencontre des difficultés financières et semble dans l'obligation de se séparer de quelques joueurs comme Benoit Jasmin.

Jasmin : "Ils ont décidé de ne pas me prolonger"

Sur ces réseaux sociaux l'ailier a posté un message pour annoncer son départ : "C’est avec beaucoup d’émotions que je dis au revoir à l'US Carcassonne. Partir sur la descente d’un club et d’une ville qui m’a permis de vivre de ma passion pendant 6 ans me fend le cœur. Suite aux difficultés du club malheureusement ils ont décidé de ne pas me prolonger, c’est très dur de l’entendre moi qui étais motivé et bien déterminé à aider l’USC à remonter en Pro D2. C’est la vie et j’accepte leurs décisions. Je souhaite au plus profond de mon cœur que le club remonte le plus vite possible au plus haut niveau et que cela ne soit plus qu’un mauvais souvenir."

Benoit Jasmin quitte donc Carcassonne sans pour autant préciser de quoi sera fait son avenir mais devrait rapidement trouver un nouveau projet. L'ailier s'ajoute donc à la longue liste des départs pour le club audois...