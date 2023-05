La saison régulière de Pro D2 a rendu son verdict ce vendredi soir. Au bout des 30 journées de championnat et à l'issue d'un multiplex animé, ce sont Carcassonne et Massy qui ont perdu gros. Ils finissent aux deux dernières places du classement et sont donc directement relégués en Nationale

La loi cruelle de cette Pro D2 relevée a frappé le plein fouet Carcassonne. Alors que nous avons longtemps cru que, comme l'année dernière, ce sont les deux promus qui allaient rejoindre le niveau inférieur, il n’en fut rien. Grâce à un match énorme livré sur la pelouse d’Oyonnax et à un point de bonus défensif glané in extremis, Soyaux-Angoulême a sauvé sa peau. La fin de l’histoire est donc sublime pour le SA XV, qui n’aura jamais renié ses principes de jeu et a été récompensé de manière exceptionnelle sur la pelouse de Charles-Mathon. Les coéquipiers de Ben Botica ont su s’accrocher alors qu’ils ont plusieurs fois été devancés par plus de cinq points au score. Pour la première fois depuis Provence Rugby en 2018, une équipe promue en début de saison parvient à se maintenir dans l’antichambre de l’élite.

Carcassonne des phases finales à la descente

L’exploit majuscule du SA XV de Vincent Etcheto fait un grand malheureux : Carcassonne. Les Audois avaient pourtant fait le travail en empochant le bonus offensif face à une équipe de Provence Rugby remaniée, une semaine après avoir pris un point précieux à Montauban. Mais l’écart avec Soyaux-Angoulême était trop fort. Les hommes de Jean-Marc Aué pourront longtemps regretter la défaite sur leur pelouse face à ces mêmes Angoumoisins, qui a fait que les Audois retrouvent désormais derrière leur concurrent direct, alors que les deux équipes sont à égalité de points au classement. Les Audois descendent en Pro D2 un an seulement après avoir réussi à intégrer les phases finales, pour la première fois de leur histoire.

Soyaux-Angoulême s'est offert un bonus défensif dans les derniers instants scellant le sort des Carcassonnais avant même la fin de leur match...



Carcassonne et Massy sont donc les deux équipes reléguées en Nationale la saison prochaine. pic.twitter.com/3Osgp1sAfH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 5, 2023

Pour Massy, déjà assuré d'évoluer en Nationale depuis près d'un mois, cette relégation n’est par contre pas une surprise. Le club de l'Essonne aura très vite trouvé ses limites dans l'antichambre de l'élite et a en plus été malchanceux avec différentes blessures au cours de la saison. Champions de Nationale en 2022 aux dépens de Soyaux-Angoulême, les Massicois n'ont pas su relever leur défi et devront encore cravacher et s'appuyer sur leur centre de formation pour retrouver très vite les plus hauts niveaux du rugby français.