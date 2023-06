Après son altercation avec l'arbitre de la finale de Champions Cup, Johnny Sexton sera entendu sur trois chefs d'accusation. De quoi pouvoir envisager une lourde suspension, empiétant possiblement sur le Mondial.

Johnny Sexton peut-il manquer la Coupe du monde ? C'est une possibilité à ne pas exclure pour City A.M.. Le média britannique a révélé que son club du Leinster a reçu une lettre d'inconduite de l'EPCR. L'ouvreur irlandais est visé par trois chefs d'accusation. De quoi laisser planer le doute sur une longue suspension qui pourrait le priver de la Coupe du monde, son ultime sortie avant de prendre sa retraite. Tout d'abord, le joueur de 37 ans aurait préféré des obscénités à l'encontre des trois officiels présents sur le terrain, l'arbitre sud-africain Jaco Peyper et les juges de ligne anglais Karl Dickson et Christophe Ridley. Au moins un d'entre eux a témoigné contre le joueur du Leinster, présentant son comportement comme intimidant. Ensuite, l'ancien joueur du Racing est accusé d'avoir participé à la dispute dans le tunnel à la mi-temps, avec Ronan O'Gara et Will Skelton notamment. Pour rappel, Johnny Sexton, blessé contre La Rochelle en finale de la Champions Cup, s'était présenté devant le vestiaire des arbitres à la mi-temps.

Le précédent Piqueronies

Cette saison, le manager de Pau Sébastien Piqueronies avait écopé d'une suspension de dix semaines de la part de l'EPCR après une poignée de main trop appuyée l'arbitre écossais Sam Grove-White lors d'une rencontre de Challenge Cup. Avec une suspension d'une même durée, Johnny Sexton manquerait les matchs amicaux de l'Irlande et se présenterait en France sans avoir joué la moindre rencontre depuis l'Irlande-Angleterre du dernier Tournoi.