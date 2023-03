Dans un Tournoi des 6 Nations où il a fait le grand chelem et battu le record de points dans la compétition, Jonathan Sexton s'est blessé à l'aine. Sa saison pourrait être terminée.

Les célébrations du titre de l'Irlande ne se passent pas comme prévu pour tous les Irlandais. Pendant que certains ont fait la fête chez Garry Ringrose, Jonathan Sexton a passé des examens médicaux. Sorti touché contre l'Angleterre, l'ouvreur s'est blessé à l'aine. Selon Rugbypass, il pourrait manquer la fin de la saison avec les phases finales de l'United Rugby Championship et de la Coupe d'Europe.

Possiblement préservé pour la Coupe du Monde

En son absence, le Leicester va devoir trouver des solutions. "Ross (Byrne) a fait un excellent travail pour nous plus tôt cette année. Nous avons récupéré Harry maintenant, il a pu enchaîner et il s'améliore. Ciarán Frawls est de retour dans la rotation après son premier match et les jeunes, Charlie (Tector) et Sam (Prendergast), sont tous les deux là. Ce sont cinq très bonnes options, toutes assez capables de jouer un bon rugby", a déclaré l'entraîneur adjoint du Leinster Andrew Goodman. Aucun risque ne sera sans doute pris avec Jonathan Sexton pour ne pas compromettre sa participation à la Coupe du Monde. Surtout après le magnifique Tournoi réalisé par Sam Prendergast avec les U20 irlandais.