La mi-temps de Leinster - La Rochelle a visiblement été perturbée par une échauffourée impliquant Ronan O'Gara, Jonathan Sexton et Will Skelton dans le tunnel de l'Aviva Stadium. L'EPCR a lancé une enquête après avoir été mise au courant de l'incident.

Leinster - La Rochelle est-elle la nouvelle grande rivalité du rugby européen ? Pour leur troisième affrontement en trois ans, les deux équipes se sont à nouveau livrées un combat impitoyable, une nouvelle fois à l'avantage des Maritimes (27-26). Ce succès épique n'a sans doute pas livré tous ses secrets, puisque l'EPCR a lancé dès la fin de la rencontre une enquête après une suspicion d'altercation impliquant plusieurs Rochelais et Leinstermen.

The Irish Independent informe que Ronan O'Gara, Will Skelton, Jonathan Sexton et Sean O'Brien (entraîneur assistant de la province irlandaise) ont été mêlés à une échauffourée à la mi-temps de la rencontre. La scène se serait déroulée juste à côté des vestiaires des arbitres. "L'EPCR est au courant des informations faisant état d'un incident à la mi-temps lors de la finale de la Champions Cup à l'Aviva Stadium. L'organisateur du tournoi enquêtera à ce sujet dès que possible", a déclaré un communiqué des organisateurs de la compétition.

Pas commode Greg Alldritt... Quand on serre la main, c'est dans les yeux ! \ud83d\udc40



Son impression > https://t.co/PSaot18bx8 pic.twitter.com/Gu0K8rSDWm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

Un toss déjà tendu

Cette information intervient quelques heures après que Grégory Alldritt et Ronan O'Gara ont fustigé "le manque de respect" du Leinster à l'encontre du Stade rochelais. À l'issue de la rencontre, le capitaine des Maritimes avait déjà déclaré que "dès le toss, déjà, on ne nous a pas respectés. Il (James Ryan) ne m’a pas regardé dans les yeux quand il m’a serré la main. Et ça, il ne faut pas le faire. Il y a énormément de valeurs dans notre club". L'entraîneur rochelais ajoutait : "nous sommes tout le temps vu comme un petit club. C'est décevant, mais ça va changer".