Toulouse et La Rochelle se présenteront à San Sebastian avec le statut de favoris pour rejoindre le stade de France. Voici les raisons, en chiffres.

24 journées en tête pour Toulouse

Le Stade toulousain a été d'une constance implacable en saison régulière. Les hommes d'Ugo Mola ont débuté en trombe et n'ont plus jamais lâché la première place depuis la 4ème journée. Les Rouge et Noir ont vite assommé le championnat avant de gérer leur avance en fin de saison. Les Rochelais, eux, ont passé l'intégralité de la saison dans les six premières places.

2 meilleures défenses du Top 14

Toulouse et La Rochelle ont surtout été intraitables en défense pour écœurer leurs adversaires. À l'issue des vingt-six journées de Top 14, les deux Stades n'ont encaissé que 474 et 479 points. Personne n'a fait mieux cette saison. La Rochelle a notamment pu compter sur ses gratteurs fétiches (Botia, Danty) et sur une défense collective impressionnante. Grâce à leurs sécateurs (Jelonch, Cros, Ahki...), Toulouse n'est pas en reste et a su museler ses adversaires tout au long de l'exercice 2022-2023.

LA ROCHELLE EST GIGANTESQUE, LA ROCHELLE EST INSUBMERSIBLE ! \u26ab? #ChampionsCup pic.twitter.com/FWPffvfv3L — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

1 titre pour La Rochelle

Avant d'entamer les demi-finales, les Rochelais ont sans doute déjà réussi leur saison. Les hommes de Ronan O'Gara ont déjà un titre à leur actif. Impressionnants de puissance et de maîtrise face au Leinster, les Maritimes ont remporté leur deuxième Champions Cup, il y a trois semaines. De quoi faire le plein de confiance et d'envoyer un message fort à leurs rivaux nationaux...

4ème demi-finale de suite pour Toulouse

Les Rouge et Noir vont enchaîner ce vendredi leur quatrième demi-finale de suite en Top 14. Après deux titres en 2019 et 2021, les Toulousains étaient tombés face au Castres olympique la saison dernière. Depuis la création du club, le Stade toulousain disputera sa 44ème demi-finale de championnat de France.

24 internationaux français cumulés

Véritables locomotives du rugby français, Toulouse et La Rochelle comptent vingt-deux internationaux français cumulés. Le club haut-garonnais en compte quinze, contre neuf côté rochelais. De Dupont à Alldritt en passant par Danty ou Ramos, la majeure partie du XV de France sera sur la pelouse de San Sebastian à vingt-quatre heures d'intervalle...