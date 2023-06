La Rochelle a éteint les intentions bordelaises grâce à une première période remarquable, ponctuée d'un 21-3. Un écart fatal pour les Bordelais.

La Rochelle a assumé son statut de favori en terrassant Bordeaux-Bègles dès la première période. Les Maritimes ont quasiment éteint les ambitions bordelaises lors des quarante premières minutes. Comme à leur habitude, les hommes de Ronan O'Gara ont été impressionnants devant, permettant à Tawera Kerr-Barlow de délivrer un caviar pour Dillyn Leyds à la neuvième minute.

LA FINALE DU TOP 14 2023 EST CONNUE ! \ud83d\udd34\u26a1\ufe0f? pic.twitter.com/165Cl6Mf4o — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 10, 2023

Un essai de Bourgarit (21ème) et une réalisation de Boudehent en fin de première période ont éloigné les Bordelais à dix-huit points. Les Maritimes ont ensuite géré leur avance grâce à une maîtrise parfaite des événements. Mais les hommes de Ronan O'Gara ont surtout été sereins grâce à leur discipline et leur défense implacable. Réputés pour leur jeu de destruction massive, les Rochelais ont prouvé qu'ils pouvaient écœurer leurs adversaires sans avoir l'initiative.

L'UBB n'a presque jamais vu les vingt-deux mètres rochelais

À la mi-temps de cette deuxième demi-finale, le Stade rochelais n'avait concédé que deux pénalités... contre huit côté bordelais. Les Girondins ont d'ailleurs marqué leurs trois premiers points sur le premier coup de sifflet dirigé contre les Maritimes. Les doubles champions d'Europe n'ont finalement donné que des miettes infimes à leurs opposants, le tout avec une défense implacable.

Sipili Falatea et les Bordelais ont été muselés en première période. Icon Sport - Icon Sport

Hormis la dernière pénaltouche trouvée par Jalibert en fin de première période, les Girondins n'ont jamais réussi à s'immiscer dans les vingt-deux mètres rochelais. Sans possibilité de tir au but, ni de décalage en attaque, où le triangle arrière a été parfaitement muselé, l'UBB n'a pu que constater les dégâts à la pause.

Matthieu Jalibert expliquait d'ailleurs que son équipe n'a jamais vraiment été en mesure de contrarier les Rochelais. "On n'a jamais réussi à avoir moins de huit points, on n'a pas pu les embêter suffisamment pour l'emporter. C'est très frustrant et face à ce genre d'équipe cela devient très compliqué dès qu'ils prennent le score". S'ils ont ensuite bien réagi, les hommes du tandem Charrier-Laïrle partaient de trop loin pour rallier le stade de France.