Le demi d’ouverture de La Rochelle, Antoine Hastoy, a encore livré une prestation remarquable en demi-finale face à l’Union Bordeaux-Bègles (24-13). Il est déjà tourné vers sa première finale de Top 14 et son premier match au Stade de France avec l’ambition de réaliser un doublé historique.

Avez-vous remporté ce match grâce à votre maîtrise en première période ?

On a su être efficaces, jouer chez eux. Il a aussi fallu s’adapter à la chaleur. Il faisait très lourd. Le ballon était humide donc nous avons su occuper le terrain et être efficaces avec notre choix d’aller en touche. Ça a payé.

La deuxième mi-temps a été plus difficile avec un jeu qui vous correspondait moins. Comment l’expliquez-vous ?

Je pense que l’on a voulu être un peu trop gourmand en voulant relancer quelques ballons. Le principal est d’être qualifiés pour la finale. C’était l’objectif après une semaine qui n’a pas été facile. Nous sommes très contents du résultat. On a souffert de la chaleur et du fait de ne pas avoir joué pendant trois semaines. C’est bien d’avoir réussi à tenir avec une belle force de caractère. Nous allons nous présenter face à Toulouse avec l’ambition de gagner et de réaliser un doublé historique.

En quoi la semaine avait été difficile ?

Au niveau des entraînements. Ce n’était pas la meilleure semaine de travail de la saison. Maintenant, je pense que l’on va bien récupérer et avoir une semaine de bien meilleure qualité.

Avez-vous le sentiment de vous être qualifiés pour une finale de rêve ?

On voulait juste se qualifier. C’est peut-être la finale rêvée pour les observateurs mais notre seul objectif est de gagner pour faire le doublé. Pour moi, c’est une première saison exceptionnelle en termes de résultat mais il faut confirmer. Ce n’est pas fini. Il faut que l’on s’accroche encore pendant une semaine pour réaliser quelque chose d’exceptionnel. Il faut encore faire des efforts pendant une semaine.

Avant le match, Ronan O’Gara avait parlé des 21 erreurs recensées à Dublin. Est-ce que vous redoutez son débriefing de lundi ?

Nous avons fait des mauvais choix pendant la seconde période. Mais je ne pense pas qu’il nous le rabâche plus que ça. On va basculer rapidement sur Toulouse.

Quels mauvais choix en seconde période ?

On savait que l’Union Bordeaux-Bègles allait revenir très fort en seconde période alors que nous devions continuer d’appuyer le couteau que les Bordelais avaient déjà sous la gorge. Nous ne sommes pas parvenus à le faire. Il fallait temporiser et mieux gérer la rencontre. Je pense que nous avons bien résisté aux assauts bordelais.

Ce sera votre premier match au Stade de France. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Oui, ce sera mon premier match au Stade de France. Je suis déjà excité et j’ai hâte d’y être. Ce sont des premières partout pour moi cette année donc j’espère qu’elle sera aussi souriante que les autres.

Toulouse semblait impatient de vous retrouver pour cette finale, en faisant passer le message que La Rochelle partirait avec le statut de favori...

C’est le jeu de Toulouse qui veut nous faire passer pour les grands favoris. Ils aiment bien se retrouver dans cette situation. On ne va pas rentrer dans ce jeu là. C’est toujours du 50-50 lors des matchs de phases finales. C’était aussi le cas face à l’UBB. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On va se préparer pour vivre une finale hyper dure.

Avec cette deuxième période moins aboutie, est-ce finalement un mal pour un bien pour préparer au mieux la finale ?

Bien sûr. Nous n’allions pas nous emballer dans tous les cas mais, là, il est certain que nous allons avoir des choses à travailler.

Vous avez battu le Stade toulousain cette saison, mettant ainsi fin à une série de huit défaites. Est-ce important avant cette finale ?

Pas tellement. C’était une équipe de Toulouse remaniée et le match remonte à très longtemps. Depuis, nous avons beaucoup évolué. Les Toulousains aussi, donc ça n’a pas vraiment d’importance. Psychologiquement, on sait seulement que l’on peut gagner mais ça reste un match de rugby.

Que retenez-vous de la victoire de Toulouse sur le Racing lors des demi-finales ?

Ils ont été très bons sur leurs forces, les ballons de relance et de turn-overs. Ils ont gagné des mètres hyper facilement et ils ont marqué des essais sur ces situations. On connaît leurs forces et on va travailler toute la semaine sur notre plan.

Est-ce maintenant une course contre la montre qui s’engage ?

Nous avons l’habitude maintenant de jouer les matchs de phase finale. Nous avons pas mal enchaîné cette année. On va faire beaucoup de récupération et après le staff va gérer au mieux pour nous.