Il n'y a pas eu de match lors de la première demi-finale de Top 14 à Saint-Sébastien. Le Stade toulousain n'a fait qu'une bouchée du Racing 92 et se qualifie pour la grande finale au Stade de France le 17 juin prochain (41-14). Largement supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les Toulousains ont surclassé des Racingmen qui ont complètement déjoué.

Deux équipes tournées résolument vers l'offensive, un cadre idéal à Saint-Sébastien pour exprimer toutes ces qualités, le rugby ne pouvait être que sublimé avec autant d'arguments. Et le Stade toulousain et le Racing 92 n'ont pas dérogé à la règle. Appliqués, les Haut-Garonnais se montraient patients face à des Franciliens qui n'hésitaient pas à envoyer du jeu au large sans être toutefois tranchants. Puis la lumière est venue sur une attaque en première ligne calibrée, sur laquelle Ahki sert dans le tempo idéal son ailier Lebel pour un essai quasiment imparable (7-0, 19 ème) face à une défense francilienne médusée. La réaction n'est pas au rendez-vous, les hommes de Laurent Travers balbutient leur rugby et manquent de percussion et d'idées pour inverser la tendance.

Pire, les Toulousains accélèrent encore et toujours. Après une mésentente entre Chat et Woki sur l'alignement, les Stadistes emploient les grands moyens en jouant la pénalité à la main. Sur le temps de jeu suivant, Meafou l'inévitable gargantuesque, est propulsé en terre promise (14-0, 23 ème). Imparable et un coup sur la tête garanti pour des Ciel et Blanc toujours pas invités dans cet événement. Les troupes d'Ugo Mola poursuivent avec une précision diabolique leur entreprise. Chirurgicaux dans les libérations et tout en maîtrise en conquête, les Toulousains compileront les points par deux pénalités converties par Ramos après des sanctions lourdes de conséquence à ce moment de la partie pour les Franciliens (20-0 40 ème).

La force tranquille de Toulouse

Et la démonstration collective ne connaîtra aucun répit. Bien au contraire avec des Toulousains toujours aussi fringants quand il s'agissait de mettre du rythme. Roumat sera d'ailleurs à la conclusion d'un mouvement initié par un franchissement de Ntamack où la majorité de ses coéquipiers auront touché le ballon (27-0, 50 ème). Le suspens n'existait plus à ce moment de la partie et les Stadistes insistaient encore et toujours avec une frénésie habituelle dans le jeu. L'inspiration de Dupont avec cette chistera dans son dos, qui répondait à un appel de Retière, n'était qu'une expression supplémentaire de cette aisance technique, témoignage d'une confiance absolue dans toutes les lignes (34-0, 57 ème). L'écart était lourd pour des Franciliens un peu sonnés par tant d'insolence et de réussite à l'approche des zones de marque.

Le Racing 92 mettra un point d'honneur à sauver les apparences. Deux essais inscrits par Fickou après une interception heureuse de Chouzenoux (34-7, 70 ème) et Diallo sur un essai en force et un travail des avants à leur avantage (34-14, 74 ème), viendra atténuer une déception légitime. Cros marquera un dernier essai pour Toulouse en guise de conclusion (41-14, 80ème), comme pour statuer définitivement du sort d'un duel déséquilibré et largement dominé par les Haut-Garonnais. Toulouse se rendra à Saint-Denis au Stade de France pour la finale avec l'espoir de reconquérir le Brennus avec le luxe d'avoir pu effectuer un turnover de circonstance durant la rencontre. Quant au Racing 92, même si le dernier carré était déjà une réussite pour le club francilien, cet échec ne doit pas remettre en question, une fin de saison plus favorable qui doit permettre de construire pour la suite.