Conscient que la gestion de la saison et le fait d'avoir bénéficié de la première place du classement de la phase régulière, le demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont s'est réjoui de la maîtrise de son équipe durant la demi-finale largement remportée face au Racing 92 (41-14). Mais le capitaine rouge et noir ne compte pas s'arrêter là...

Comment expliquez-vous votre forte domination sur cette demi-finale ?

Déjà, le paquet d'avants a fait un travail énorme et a été dominateur. Cela nous a permis de marquer rapidement et de prendre le score. À la mi-temps, en menant 20-0, on savait que ce serait dur pour l'équipe adverse de revenir. On sentait aussi qu'on avait l'ascendant et on a su garder cette rigueur tout au long de la rencontre. C'est un match maîtrisé.

\ud83d\udde3\ufe0f Gaël Fickou s’est exprimé avec spontanéité et franchise après le lourd revers subi par le Racing 92 !



Son ressenti > https://t.co/REZjdWDbPC pic.twitter.com/joD1sWFXAl — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 9, 2023

Malgré un premier quart d'heure plus accroché et une opportunité d'essai pour le Racing 92...

Il faisait lourd et, avec l'humidité, le ballon était glissant. Il a fallu un petit temps d'adaptation. Le Racing nous a mis pas mal de pression d'entrée dans les rucks pour ralentir nos sorties de balle. Mais on a bien maîtrisé les temps de transition pour ne pas prendre d'essai là-dessus.

Antoine Dupont face au Racing 92 en demi-finale du Top 14. Icon Sport

Ce match est-il à l'image de votre saison régulière ?

Étant donné qu'on a été premiers toute la saison, et qu'on est en finale désormais, la logique est maintenue jusqu'à maintenant. Mais, ces phases finales, c'est aussi ce qui fait la beauté de notre sport. Tout est remis à zéro. Le Racing s'était gagné le droit de jouer cette demi-finale mais nous nous sommes bien préparés pendant deux semaines. On avait évidemment l'objectif d'aller à Paris pour gravir une marche supplémentaire. C'est chose faite mais le but sera de remporter cette finale.

À lire aussi : Les notes de Toulouse : Baille, Aldegheri et Meafou surpuissants, Lebel et Ramos en feu

Quels ont été les mots d'Ugo Mola à la pause ?

Il nous a dit qu'on était dedans et qu'il fallait continuer ce que l'on faisait, garder notre rigueur et notre consistance. Aussi notre appétit défensif qui nous a permis de ne jamais être trop en difficulté, si ce n'est sur les vingt dernières minutes.

Vous aviez dit, avant le match, que vous étiez prêts physiquement et psychologiquement...

On sait que ne pas passer par ce barrage est toujours un avantage. On a eu une semaine de récupération et de travail. On a aussi eu plus de confort d'un point de vue comptable durant toute la saison et on a pu avoir plus de rotations, avec un effectif qui s'est fourni à l'intersaison. On a appris de nos erreurs de l'an passé pour arriver dans de meilleures conditions sur cette demi-finale. Après, même si le groupe reste jeune, nous sommes quand même expérimentés et avons connu plusieurs phases finales, dont des demi-finales qui nous ont coûté cher, puisque nous restions sur trois perdues. On n'a rien gagné encore, on veut revenir avec le Brennus et il y aura beaucoup de déception si ce n'est pas le cas.